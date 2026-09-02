Il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca hanno commentato l’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Cosenza Calcio sull’utilizzo dello stadio San Vito-Gigi Marulla.

Il provvedimento è arrivato dopo che il Tar aveva respinto in primo grado il ricorso presentato dalla società contro la sospensione della concessione dell’impianto decisa dal Comune.

«Prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato e non possiamo fare altro che adeguarci all’ordinanza dell’organo giurisdizionale», hanno dichiarato Caruso e Mazzuca.

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno quindi ribadito la posizione dell’amministrazione: «Non possiamo rimproverarci nulla, in quanto abbiamo fatto tutto ciò che ritenevamo giusto fare nelle condizioni date. Ora siamo in presenza della decisione di un giudice che possiamo anche non condividere, ma che rispettiamo».