La Bim Bum Basket Rende torna in campo domenica 15 marzo, alle ore 18, al Palazzetto di Quattromiglia per affrontare il Barcellona Basket in una sfida che vale tantissimo nel cammino salvezza del campionato di Serie B Interregionale.

Per i biancorossi di coach Carbone non è una gara come le altre: i due punti pesano “come un macigno” perché possono tenere viva la corsa alla permanenza nella categoria. Il messaggio che arriva dall’ambiente è chiaro: per continuare a crederci serviranno intensità, solidità e una prestazione senza cali, con la vittoria come unico obiettivo.

Nonostante una stagione fin qui complicata e segnata da passaggi difficili, la squadra ha continuato a lavorare con determinazione. La società è rimasta al fianco del gruppo e l’ultima settimana di allenamenti, viene sottolineato, è stata particolarmente intensa e mirata per ritrovare ritmo, lucidità e quella cattiveria agonistica che fa la differenza nelle partite decisive.

Il match contro Barcellona è uno snodo: vincere significherebbe restare agganciati alla corsa salvezza e affrontare il finale di stagione con più fiducia. E anche dagli spalti si attende una risposta: il pubblico di Rende, tradizionalmente vicino alla squadra, è chiamato a sostenere i biancorossi in una domenica che si annuncia calda, sul parquet e sugli spalti.