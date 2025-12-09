La Bim Bum Rende apre una nuova fase della sua stagione e lo fa con una scelta significativa in panchina. Dopo il ko di Castellaneta, società e tecnico Umberto Di Martino hanno deciso di chiudere il loro rapporto professionale, arrivando a una separazione consensuale maturata al termine di un confronto sereno. Una decisione sofferta, ma ritenuta da entrambe le parti il passo più giusto per provare a dare una scossa all’ambiente.

Il club biancorosso ha ringraziato pubblicamente il coach per la serietà mostrata, per il contributo offerto in mesi complessi e per l’attaccamento dimostrato alla causa rendese. Parole di stima che accompagnano anche gli auguri per il suo futuro, dentro e fuori dal parquet.

La guida tecnica passa ora a Pierpaolo Carbone, uomo di staff e profondo conoscitore del progetto Bim Bum Rende. Una scelta interna che rispecchia la volontà della società di garantire continuità, pur inserendo una ventata di energia in un momento che necessita compattezza, lucidità e una ripartenza immediata. Carbone eredita una squadra che ha bisogno di ritrovare fiducia, identità e quella solidità che nelle ultime settimane è venuta meno.