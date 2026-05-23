Da domani a venerdì saremo tutti interessati a seguire le due partite della finale playoff tra Catanzaro e Monza per l’accesso alla Serie A.

Per noi cosentini potrebbe essere motivo di amarezza assistere al successo del Catanzaro, storico avversario di tante battaglie.

Questa volta, però, ritengo che l’amarezza debba lasciare spazio alla soddisfazione di vedere una squadra calabrese lottare per un traguardo così importante.

I miei complimenti vanno innanzitutto alla famiglia Noto, che in questi anni ha saputo costruire una società solida, partendo da una grande passione da tifosi. Il binomio tra tifo e gestione è uno degli elementi che, nel calcio, aiuta a vincere. E i Noto, a Catanzaro, ne sono la prova.

Complimenti a tutto l’ambiente catanzarese. Che il loro percorso possa essere da esempio per l’imprenditoria cosentina, che da anni ha lasciato le sorti del Cosenza nelle mani di personaggi che poco hanno a che fare con il vero tifo rossoblù.

Vinci, Catanzaro. E aspettaci in Serie A. (*già presidente del Cosenza calcio)