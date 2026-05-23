L’ITI Monaco sale sul podio dell’innovazione e conferma il valore della scuola calabrese nella sfida dell’intelligenza artificiale. Gli studenti dell’istituto hanno conquistato il primo e il terzo posto nella finale di prompt.Calabria, la competizione dedicata all’uso creativo, etico e consapevole dell’IA generativa, ospitata nei laboratori del DIMES dell’Università della Calabria.

L’hackathon finale si è svolto giovedì 21 maggio nel Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Unical, a conclusione del progetto promosso da Informatici Senza Frontiere APS.

L’ITI Monaco protagonista nella finale di prompt.Calabria

La competizione ha coinvolto oltre 120 studenti provenienti da diversi istituti superiori della provincia. Una sfida pensata per portare i ragazzi dentro un percorso formativo avanzato, capace di unire competenze digitali, creatività, responsabilità e conoscenza del territorio.

Ai partecipanti è stato chiesto di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa per sviluppare progetti in grado di raccontare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria. Non un semplice esercizio tecnologico, quindi, ma un laboratorio di cittadinanza digitale e narrazione identitaria.

In questo contesto, i team dell’ITI Monaco, accompagnati dai docenti, hanno saputo distinguersi davanti a una giuria composta da accademici ed esperti del settore, conquistando due risultati di assoluto rilievo.

Tecnologia, creatività e racconto del territorio

A fare la differenza è stato il modo in cui gli studenti hanno saputo combinare l’uso degli algoritmi di IA con una lettura originale del patrimonio calabrese. I progetti presentati hanno unito competenza tecnica, maturità culturale e capacità narrativa, mostrando come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per conoscere meglio i luoghi, raccontarli e renderli più accessibili.

Il successo dell’ITI Monaco conferma la forza di una didattica capace di trasformare gli studenti da semplici utilizzatori di tecnologia a creatori attivi di contenuti. L’IA, inserita in un percorso educativo consapevole, diventa così occasione per sviluppare pensiero critico, responsabilità e nuove competenze.

La soddisfazione della scuola

Dalla dirigenza dell’ITI Monaco arriva un messaggio di grande orgoglio per il risultato raggiunto dagli studenti.

«Questo traguardo rappresenta una prestigiosa conferma del valore dei percorsi di didattica innovativa e transizione digitale che la nostra scuola porta avanti quotidianamente. Vedere i nostri ragazzi competere con tanta passione in un contesto universitario come il DIMES, e vederli premiati ai massimi livelli, ci riempie di orgoglio. Il merito va interamente alle studentesse, agli studenti e ai docenti che li hanno guidati con dedizione in questa sfida».

Parole che restituiscono il senso di un risultato non episodico, ma legato a un lavoro quotidiano sulla formazione digitale, sull’innovazione e sull’apertura della scuola ai nuovi linguaggi della contemporaneità.

Dalla scuola all’università, il ponte dell’innovazione

La finale di prompt.Calabria ha rappresentato anche un’occasione di dialogo tra scuola, università e mondo dell’innovazione sociale. Il DIMES dell’Università della Calabria ha offerto agli studenti un contesto altamente qualificato, mettendoli a contatto con ambienti, strumenti e competenze proprie della ricerca e della formazione avanzata.

Il progetto promosso da Informatici Senza Frontiere APS ha dimostrato come la tecnologia possa essere messa al servizio dell’educazione, della cultura e della crescita collettiva. L’intelligenza artificiale, se guidata da criteri etici e da obiettivi formativi chiari, può diventare un alleato potente per le nuove generazioni.