La scherma calabrese ha inaugurato la stagione agonistica 2025/2026 con le Prime Prove Regionali di qualificazione per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti di spada, tenutesi presso il nuovissimo PalaScherma di Lamezia Terme l'11 e 12 ottobre. Il Club Scherma Cosenza ha siglato un risultato strepitoso, dominando le competizioni e confermando la solidità del suo vivaio.

I colori rossoblù hanno monopolizzato i podi, conquistando un impressionante bottino di 4 ori, 4 argenti e 5 bronzi nelle sei gare disputate. Il dato più rilevante per la società cosentina è la qualificazione di ben 12 atleti per le rispettive Prime Prove Nazionali di Roma. A questi si aggiunge Francesco Dodaro, già qualificato per ranking nella categoria Assoluti.

Nelle categorie giovanili, si registra l'esordio memorabile di Edoardo Mingrone, vincitore tra i Cadetti (Under 17), e l'autorità di Giulia Runco e Francesco Dodaro, entrambi primi classificati nelle rispettive categorie Giovani. A completare il successo in queste fasce, la qualificazione di Ambra Ines Lerose, Anastasia Stefano e Serena Campolongo tra le Cadette (Under 17), e di Alessandro Beneduci e Alberto Anui Santise tra i Giovani (Under 20).

La gara Assoluti ha poi cementato il successo del club con una festa tutta cosentina nella spada maschile, culminata con la splendida doppietta dei fratelli Daniele e Gaetano Bilotta, rispettivamente primo e secondo classificati al loro gradito ritorno in pedana. Insieme a loro ha staccato il pass per la fase nazionale il terzo classificato, Francesco Mingrone. Anche la spada femminile ha visto un’importante qualificazione nella categoria Assoluti con la piazza d'onore di Giulia Runco.

L’elenco dei qualificati alle Prove Nazionali per il Club Scherma Cosenza è composto da: Ambra Ines Lerose, Anastasia Stefano, Serena Campolongo, Edoardo Mingrone, Giulia Runco, Francesco Dodaro, Alessandro Beneduci, Alberto Anui Santise, Daniele Bilotta, Gaetano Bilotta e Francesco Mingrone.

Entusiasta il commento di Luigi Perri, Presidente del Club Scherma Cosenza: «Siamo estremamente felici per il lavoro svolto dai nostri tecnici e da tutto lo staff. Questi risultati dimostrano la serietà e la passione con cui il Club Scherma Cosenza affronta la nuova stagione e ci proiettano con fiducia verso le gare nazionali».