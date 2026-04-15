La Soccer Montalto alza al cielo la Coppa Calabria 2024/25 al termine della finalissima, giocata al Federale di Catanzaro, contro la Promosport. Può essere liberato dunque l'urlo di gioia che premia la compagine cosentina, al termine di un percorso netto e meritato.

Il primo tempo

La determinazione della formazione rossoblù è più visibile e, di fatti, dopo soli quattro minuti matura il vantaggio: azione manovrata in area di rigore con Vieira che prima gestisce e poi insacca alle spalle di Vecchio. La prima fase di partita vede la Soccer Montalto più propositiva e più pericolosa, come l'occasione alla mezzora: calcio d'angolo per la Promosport battuto corto, palla a Corigliano che non gestisce bene e si fa soffiare il pallone da capitan Prete che innesca il contropiede, ma è da solo contro quattro avversari. Prete sicuramente tra i migliori in campo del primo tempo e ciò è coronato dal raddoppio che porta la sua firma: al quarantesimo azione palla al piede di Bouvet che serve in area Vieira, quest'ultimo tenta la conclusione e sul pallone vagante si fionda proprio Prete che di tap sigla il raddoppio.

Il secondo tempo

Nei primissimi minuti della ripresa la Promosport accenna una reazione come quella avvenuta al quarto minuto con Piacente, bravo però Martin in un plastico intervento. Le folate rossoblù però fanno male e, al settimo minuto, arriva anche il punto esclamativo con Silva che, lanciato dalle retrovie, gestisce il pallone e conclude basso, alla destra di Vecchio, per il tris. Al ventiseiesimo la Promosport rende meno amara la sconfitta con il gol di Perri, servito in area da Sano. Tra il trentesimo e il trentaduesimo due lampi dei cosentini sfiorano il poker, ed entrambi con i fratelli Prete: prima il neo entrato Alessandro Prete è bravo a liberarsi di un avversario, al limite dell'area, e calcia forte ma centrale. Un minuto dopo il capitano sfiora la doppietta, ben imbeccato da Vieira, ma stringe troppo il tiro seppur velenoso, con Vecchio che si oppone. Il poker finale lo griffa Bouvet con una spettacolare conclusione, di prima intenzione, dal limite dell’area. Annullato un gol a Martinez che si era esibito in una splendida mezza rovesciata. Finisce con una secca imposizione della Soccer Montalto che, alla fine, alza al cielo il trofeo.

Il tabellino

PROMOSPORT: Vecchio; Morelli (9' st Delfico), Galloro, Vaccaro, Perri; Decio, Corigliano, Kamel; Piacente (21' st Russo), Santacroce (9' st Martinez), Sano. A disp.: La Porta, Cullice, Gaetano, Giudice, Crapella, Liparota. All. Viterbo

SOCCER MONTALTO: Martin; Abbruzzese, Bertini, Benvenuto, Pansera (27' st Mammone); Caruso, Silva, Bouvet (42' st Cinque); Celestino (27' st Prete A.), Prete R. (43' st Figliuzzi), Vieira (43' st Alfano). A disp.: Cortaberria, Fiorita, Perrotta, Miceli. All. Bria

ARBITRO: Lorenzo Miozzo di Vibo Valentia

MARCATORI: 4' pt Vieira (SM), 40' pt Prete R. (SM), 7' st Silva (SM), 26' st Perri (P), 40' st Bouvet (SM)

NOTE: Ammoniti: Santacroce (P), Piacente (P), Celestino (SM), Bertini (SM). Circa 300 spettatori. Rec.: 4' pt-3' st