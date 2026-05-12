Coinvolti quattro licei tra Cosenza, Rende e Castrolibero. Le sfide si giocheranno il 18 e il 23 maggio allo stadio San Vito-Gigi Marulla

Sport, solidarietà e partecipazione studentesca. Si è tenuta lunedì 11 maggio, nella sede legale del Cosenza Calcio in via Conforti, la riunione operativa per definire gli ultimi dettagli organizzativi delle prossime “Partite del Cuore”, due eventi interamente promossi e autorganizzati dagli studenti che si disputeranno allo stadio San Vito-Gigi Marulla.

All’incontro hanno preso parte un docente e i rappresentanti d’istituto delle quattro scuole coinvolte: l’Istituto d’Istruzione Superiore Valentini-Majorana di Castrolibero, il Liceo Scientifico Fermi – Polo Tecnico Brutium di Cosenza, il Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende e il Liceo Statale Pitagora di Rende.

Presenti anche il segretario del Cosenza Calcio Francesco Xausa, il Delegato alla Gestione dell’Evento Falsetti e lo steward Orrico. Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti logistici e organizzativi delle due giornate, nate con l’obiettivo di unire il calcio giovanile alla solidarietà.

La prima sfida si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 9:30 e vedrà affrontarsi il Liceo Scientifico Fermi e il Valentini-Majorana. Il secondo incontro è invece previsto per sabato 23 maggio alle ore 10:30 tra il Liceo Pitagora e il Liceo Classico Gioacchino da Fiore.

L’ingresso sarà simbolicamente fissato a 3 euro e l’intero ricavato verrà devoluto all’Unicef per sostenere progetti legati all’emergenza infantile in Medio Oriente. Le partite saranno inoltre accompagnate dalle esibizioni delle cheerleaders.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo dello sport come strumento educativo, di aggregazione e partecipazione attiva, promuovendo fair play, rispetto delle regole e spirito di squadra. Il Cosenza Calcio offrirà il proprio supporto organizzativo ospitando entrambe le manifestazioni nel principale impianto sportivo cittadino.