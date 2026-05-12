Momenti di forte tensione ad Amantea, dove i Carabinieri sono intervenuti per bloccare un giovane armato di taglierino che minacciava di togliersi la vita nei pressi di un’abitazione. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia senza il tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

L’operazione è stata coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Paola, guidata dal Capitano Davide Picheo. Sul posto, i militari hanno trovato il giovane già ferito ad un polso e in evidente stato di agitazione. Secondo quanto riferito dal sindacato UNARMA, dopo un apparente momento di calma il ragazzo sarebbe riuscito nuovamente ad impossessarsi del taglierino nel tentativo di colpirsi ancora. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a immobilizzarlo e a disarmarlo nonostante il rischio elevato per la propria sicurezza.

Sul delicato episodio è intervenuto il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, che ha sottolineato la pericolosità dell’operazione. «Parliamo di un intervento estremamente pericoloso sotto ogni punto di vista. Vista la presenza di un taglierino affilatissimo che, brandeggiato improvvisamente, avrebbe potuto provocare gravissime ferite o addirittura sfregiare i Carabinieri intervenuti» ha dichiarato Riccio.

Il rappresentante sindacale ha poi evidenziato il coraggio dimostrato dai militari durante l’intervento: «I colleghi, nonostante tutto, non hanno esitato un solo istante ad immobilizzarlo. Lo hanno fatto mettendo a rischio la propria incolumità fisica. Eppure sono intervenuti ugualmente, pur di salvare una vita umana e mettere in sicurezza i passanti presenti nella zona».

Riccio ha infine rivolto un plauso ai Carabinieri della Stazione di Amantea e al Capitano Davide Picheo, parlando di “straordinaria professionalità, umanità e spirito di sacrificio dimostrati” nel corso dell’operazione.