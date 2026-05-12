Dal 15 al 17 maggio al Parco acquatico di Rende sarà attivo un servizio filatelico temporaneo con annulli dedicati alla manifestazione e una cartolina celebrativa per collezionisti
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In occasione della XXII edizione di “Cosenza Comics & Games”, in programma a Roges di Rende dal 15 al 17 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo dedicato alla manifestazione.
Per l’evento saranno realizzati tre bolli speciali con la dicitura: “Cosenza Comics & Games – XXII edizione – 15-16 e 17 maggio 2026 – 87036 Roges (CS)”.
Sarà inoltre disponibile, al costo di un euro, una cartolina celebrativa che riproduce il logo ufficiale della manifestazione, pensata per collezionisti e appassionati di filatelia.
Gli annulli filatelici, richiesti dall’associazione “Orizzonte degli Eventi APS”, saranno disponibili nei tre giorni del festival dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00 presso la postazione di Poste Italiane allestita in via Santa Chiara, nell’area del Parco acquatico di Rende.
L’iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gaming, dell’animazione e della cultura pop, diventata negli anni uno degli appuntamenti più partecipati del settore in Calabria.