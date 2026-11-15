Cosenza si prepara a vivere con orgoglio un importante appuntamento sportivo internazionale. Maria Laura Perrotta é partita alla volta di Poreč, in Croazia, dove dal ieri fino al 25 novembre si svolgeranno i Campionati Europei Under 23 di pugilato. La giovane atleta cosentina vestirà la maglia della Nazionale italiana e rappresenterà il nostro Paese nella categoria dei 70 kg, confrontandosi con le migliori atlete del panorama pugilistico europeo. Una convocazione prestigiosa, che rappresenta già un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione per Cosenza, per la Calabria e per tutto il movimento sportivo del territorio.

«Da delegata allo Sport del Comune di Cosenza – dichiara Chiara Penna – desidero rivolgere a Maria Laura il mio più sincero in bocca al lupo. Sono particolarmente felice e orgogliosa di questo risultato, anche perché a rappresentare la nostra città e l’Italia sarà una giovane donna, capace di affermarsi in una disciplina sportiva che richiede forza, coraggio, sacrificio, disciplina e determinazione. È un motivo di soddisfazione ancora più grande vedere una ragazza della nostra città raggiungere un traguardo così importante e conquistare la possibilità di indossare la maglia azzurra.

Non voglio caricarla di aspettative né anticipare nulla: le auguro semplicemente di vivere questa esperienza con serenità, entusiasmo e fiducia nelle proprie capacità, dando il meglio di sé e godendosi ogni momento di questa bellissima avventura. La sua convocazione è già una vittoria personale e un motivo di orgoglio collettivo. Maria Laura porterà con sé il nome di Cosenza, della Calabria e dell’Italia su un prestigioso palcoscenico europeo. A lei va l’abbraccio e il sostegno della nostra comunità, con l’augurio che questa esperienza possa rappresentare un ulteriore passo importante nel suo percorso sportivo e personale».