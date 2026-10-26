La squadra rossoblù è ora chiamata a ripartire dal lavoro in palestra, con l’obiettivo di analizzare le difficoltà emerse e ritrovare determinazione e continuità

Si interrompe sul campo del Belvedere la striscia positiva della Cosenza volley club, sconfitta per 3-0 nella seconda giornata del campionato di Serie D, con i parziali di 25-23, 25-18, 25-18. Dopo il convincente esordio, chiuso con una vittoria per 3-0, e il brillante percorso nel girone di Coppa Calabria, le giovani rossoblù non sono riuscite a esprimersi sui consueti livelli, faticando a trovare continuità nel corso dell’incontro e lasciando spazio alle avversarie nei momenti decisivi.

Il Belvedere, neopromosso in Serie D dopo aver dominato lo scorso campionato di Prima Divisione, ha confermato la propria solidità, sfruttando anche il fattore campo, dove non perde da due anni. Per la Cosenza volley club si tratta di una battuta d’arresto che non ridimensiona quanto di positivo mostrato in questo avvio di stagione.

La squadra è ora chiamata a ripartire dal lavoro in palestra, con l’obiettivo di analizzare le difficoltà emerse e ritrovare determinazione e continuità. Il campionato è ancora lungo e le rossoblù avranno l’opportunità di reagire, facendo tesoro di questa esperienza e proseguendo nel proprio percorso di crescita. La Cosenza volley club guarda avanti, pronta a ripartire con impegno e fiducia.