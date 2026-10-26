Come da previsione la veloce perturbazione da Nord ha raggiunto la Calabria nel weekend appena trascorso e ha causato locale maltempo. In particolare piogge sparse hanno interessato le aree tirreniche con qualche sconfinamento che ha raggiunto le aree interne e localmente quelle joniche.

Il passaggio della perturbazione ha aperto la strada però ad aria più fresca che ha apportato un generale calo delle temperature su tutta la Calabria e con valori minimi localmente freddi. Ecco alcune temperature registrate nella notte dalle stazioni meteorologiche sparse per il territorio: