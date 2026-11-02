Un riconoscimento speciale, decisamente fuori dagli schemi, per celebrare il migliore in campo. La Nuova Celico Futsal ha scelto un modo originale per premiare il proprio MVP della sfida Under 19 contro il Saracena: 5 chilogrammi di Patate della Sila IGP per Pierluigi De Franco.

Un premio che strappa un sorriso e che porta sul palcoscenico dello sport giovanile anche una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative della Calabria. Niente coppe, targhe o medaglie: per il migliore in campo è arrivata una generosa fornitura di patate silane, in un'iniziativa che unisce ironia, sport e valorizzazione del territorio. Il riconoscimento è stato possibile grazie al sostegno degli sponsor della società e, in particolare, di Patata della Sila IGP, con Pierluigi De Franco protagonista della consegna del premio. La Nuova Celico Futsal ha voluto ringraziare pubblicamente i propri sostenitori per la vicinanza e per il contributo alle attività sportive, confermando l'importanza della collaborazione tra imprese e associazioni sportive. Un MVP decisamente particolare, dunque, che trasforma il tradizionale premio al migliore in campo in un momento di simpatia e promozione delle eccellenze locali. Per Pierluigi De Franco, oltre alla soddisfazione per il riconoscimento sportivo, anche cinque chili di autentica qualità silana!