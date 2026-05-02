I giochi sono fatti.. o quasi. C'è ancora qualche piccolo dettaglio da limare, infatti, in questi ultimi novanta minuti del campionato di Eccellenza come, per esempio, stabilire se effettivamente ci sarà l'unico spareggio playoff tra Trebisacce e Stilomonasterace: questo, in soldoni, il quesito più importante in cerca di risposta.

Il programma

Senza alcuna rilevanza dunque la stragrande maggioranza degli incroci. I protagonisti principali, come detto, saranno Trebisacce e Stilomonasterace. I delfini hanno attualmente nove punti in più rispetto ai reggini e, per evitare il playoff, devono portare a dieci il distacco. Avversario sarà il già retrocesso Castrovillari che sta guardando al futuro. Unico obiettivo la vittoria per lo Stilomonasterace, proprio per evitare di allargare la distanza, con la formazione di mister Papaleo che sarà di scena sul campo di un'Isola CR striminzita ma già salva. I neo campioni del Praiatortora saluteranno il campionato di Eccellenza, prima di approdare in Serie D, sul campo della Palmese e vorranno farlo nel miglior modo possibile.

A contendersi il quarto posto, anche se non vale i playoff, saranno Soriano Fabrizia, Paolana e Reggioravagnese tutte a quota 47 punti. Il Soriano Fabrizia chiuderà la sua stagione davanti ai propri tifosi contro la Dbr Luzzi, così come la Paolana chiuderà al Tarsitano contro il fanalino di coda Cittanova. Reggioravagnese invece ospite del Brancaleone. Sfida tra scontente quella tra Rossanese e Virtus Rosarno, mentre chiude il programma Gioiese-Bocale.

Le partite

Brancaleone-Reggioravagnese

Gioiese-Bocale

Isola CR-Stilomonasterace

Palmese-Praiatortora

Paolana-Cittanova

Rossanese-Virtus Rosarno

Soriano Fabrizia-Dbr Luzzi

Trebisacce-Castrovillari