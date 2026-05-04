La conquista dello Scudetto da parte dell’Inter accende l’entusiasmo in tutta Italia e coinvolge anche Cosenza, dove i tifosi nerazzurri hanno celebrato con grande partecipazione il trionfo della loro squadra.

Il successo per 2-0 contro il Parma ha consegnato ai milanesi il titolo numero 21 della loro storia, un traguardo importante che riporta l’Inter sul tetto d’Italia. Tra questi, uno resta ancora oggi oggetto di discussione: quello assegnato a tavolino dopo Calciopoli, quando i nerazzurri chiusero in verità il campionato al terzo posto.

Ma le polemiche storiche lasciano spazio alla festa. Da nord a sud, le piazze si sono riempite di bandiere e cori, e Cosenza non ha fatto eccezione. Il cuore del tifo nerazzurro cittadino si è dato appuntamento in piazza Bilotti, trasformata per una notte in un piccolo angolo di Piazza Duomo a Milano.

Tra caroselli, clacson e trombette, centinaia di tifosi hanno celebrato lo Scudetto dell’Inter, condividendo la gioia per un successo che va oltre i confini geografici. Un’ondata di entusiasmo che ha attraversato lo Stivale e che ha trovato eco anche in Calabria, confermando ancora una volta quanto il calcio sappia unire e accendere passioni ovunque.