Il campionato di Eccellenza cala il sipario su una stagione intensa e ricca di colpi di scena ma, soprattutto, che ha regalato diversi protagonisti tra campioni affermati e nuove leve. La redazione sportiva di LaC News24 ha raccontato l'andamento del massimo campionato regionale anche attraverso la consueta top 11 e, di fatti, ecco l'ultima dell'anno.

L'ultima formazione ideale vede nella virtuale panchina il tecnico del Trebisacce Malucchi. I giallorossi chiudono la stagione con undici vittorie consecutive, miglior attacco con 68 gol fatti e 2.40 media punti a partita, senza dimenticare che domenica c'è lo spareggio playoff. Insomma, parlano i numeri.

La difesa

In porta le copertine sono tutte di Pallone dal momento che salva letteralmente il playoff dello Stilomonasterace. A tempo scaduto, infatti il portiere sigla il gol che batte l'Isola CR e che fa rimanere gli uomini di Papaleo a meno nove dal Trebisacce. L'ultimo tris difensivo vede gioventù ed esperienza. Innanzitutto seconda convocazione consecutiva per Montefusco, man of the match nel successo in casa della Rossanese. In top ci torna anche Rocco Papaleo, tra i volti più rappresentativi dello Stilomonasterace. Spazio anche per il giovane Pagano del Trebisacce.

Il centrocampo

Di prospettiva invece il quartetto di centrocampo che vede innanzitutto la classe e l'esperienza di Raso: il metronomo del Soriano Fabrizia è tra i migliori in campo (anche un assist per lui) nel successo finale contro la Dbr Luzzi. Brilla D'Agostino della Gioiese, con quest'ultima che lascia con onore l'Eccellenza, applausi anche per il giovane Thomas Heredia del Trebisacce. Chiude Mazza, in gol a Palmi, del Praiatortora già proiettato in Serie D.

L’attacco

Nell'ultimo pomeriggio della domenica dilettantistica c'è un Angotti "ingiocabile". Ben otto gol tutti d'un fiato per lui nel 9-2 che annichilisce il già retrocesso Cittanova. Doppietta e un messaggio chiaro da parte di Condemi: l'attaccante è tornato e, per la prossima stagione, sta già scalpitando. Chiude il tridente Lugli, l'attaccante del Soriano Fabrizia che ha siglato una doppietta nel 2-1 contro i luzzesi.