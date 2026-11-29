A poche ore dalla sfida con la Virtus Acri, la gara della dodicesima giornata di Promozione è stata rinviata a data da destinarsi. Su tutti i campi del girone A sarà osservato un minuto di raccoglimento. Il cordoglio del presidente della LND Calabria Saverio Mirarchi

Lutto nel calcio dilettantistico calabrese. È morto improvvisamente il presidente dello Scalea Calcio, Antonio Passalacqua, e la tragica notizia ha portato al rinvio della gara in programma oggi tra la Virtus Acri e lo Scalea, valida per la dodicesima giornata del campionato di Promozione calabrese, girone A. La decisione è stata assunta in segno di rispetto per la scomparsa del dirigente, uomo di sport e figura di riferimento per la società e per la comunità scaleota.

A esprimere il cordoglio della Lega nazionale dilettanti Calabria è stato il presidente Saverio Mirarchi. «Il Presidente Saverio Mirarchi, il consiglio direttivo, i dipendenti e tutti i collaboratori del CR Calabria si stringono attorno al dolore dello Scalea Calcio, dei familiari e di tutta la comunità scaleota per l'improvvisa scomparsa del Presidente Antonio Passalacqua, uomo di sport e persona che ha dedicato la sua vita al calcio dilettantistico», si legge nel messaggio diffuso dal Comitato regionale.

Il CR Calabria ha inoltre disposto che su tutti i campi del girone A di Promozione venga osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Passalacqua.