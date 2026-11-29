La storia dell’arte calabrese possiede figure che la memoria nazionale ha relegato troppo spesso ai margini, quasi che il Mezzogiorno avesse ricevuto il Rinascimento soltanto per rifrazione, senza partecipare alla sua elaborazione. Pietro Negroni, detto lo Zingarello, racconta una storia diversa. La sua pittura attraversa la Napoli del Cinquecento, dialoga con la lezione di Polidoro da Caravaggio, assorbe la cultura manierista e approda ripetutamente in Calabria, lasciando nelle chiese e nei musei della regione una delle testimonianze più alte della cultura figurativa meridionale del XVI secolo.

La sua biografia conserva ancora zone d'ombra. Gli studi più recenti collocano la nascita fra il 1515 e il 1520, in Calabria; San Marco Argentano appare l'ipotesi più attendibile per il luogo d'origine, sulla base di una testimonianza cinquecentesca. Anche il soprannome “lo Zingarello” appartiene a quella tradizione biografica che nei secoli ha contribuito a costruire attorno al pittore un'aura quasi leggendaria. Il primo documento certo relativo alla sua attività risale al 1539, quando Negroni risulta già legato all'ambiente napoletano. La sua formazione appare riconducibile alla cultura di Marco Cardisco, mentre il rapporto con l'opera di Polidoro da Caravaggio, attivo soprattutto a Messina, diventa determinante per la fisionomia della sua pittura.

Negroni non appartiene, tuttavia, a una sola scuola. La sua arte nasce dall'incrocio di esperienze diverse: il classicismo, la maniera, la monumentalità della cultura romana e quella particolare tensione espressiva che Polidoro aveva introdotto nell'Italia meridionale. Le sue figure possiedono spesso corpi allungati, gesti solenni, volti intensamente caratterizzati; le composizioni conservano una teatralità quasi scenografica, mentre la narrazione sacra assume una forza immediatamente visiva. È una pittura che conosce la devozione, ma che non rinuncia all'inquietudine.

Altomonte, l’inizio del viaggio

Per comprendere Pietro Negroni occorre partire da Altomonte, dove il Museo Civico custodisce una Madonna con Bambino riconducibile alla fase giovanile dell'artista. La Vergine siede su un tronco e stringe il Bambino fra le braccia, immersa in un paesaggio campestre. La tavola, collocata intorno al 1539, testimonia una pittura ancora fortemente legata alla maniera messinese di Polidoro e, nello stesso tempo, sensibile agli accenti raffaelleschi.

Quella Madonna costituisce quasi una soglia. Guardandola si comprende quanto rapidamente Negroni avrebbe trasformato i propri riferimenti in una lingua autonoma. La Calabria, già in questa fase, non appare come una periferia destinata a ricevere opere provenienti dai grandi centri italiani: diventa invece uno dei territori nei quali la sua ricerca pittorica trova committenze, interlocutori e occasioni di confronto.

Il dipinto di Altomonte assume così anche un valore simbolico. Una regione spesso raccontata attraverso la propria distanza dai grandi centri della cultura italiana custodisce, in realtà, una testimonianza precoce di quella circolazione di idee, modelli e linguaggi che caratterizzò il Rinascimento meridionale.

Cosenza, il volto più alto della maturità

È però Cosenza a offrire alcuni dei capitoli più significativi della stagione calabrese di Negroni. La città conserva opere che permettono di seguire il passaggio dalla prima formazione a una maniera ormai pienamente consapevole, nella quale la lezione polidoresca si fonde con una crescente monumentalità.

Tra le testimonianze più importanti figura la * Madonna in gloria con i Santi Luca e Paolo*, commissionata nel 1551 per la chiesa di San Francesco di Paola. L'opera appartiene a quella fase nella quale Negroni, pur operando stabilmente nell'ambiente napoletano, invia in Calabria dipinti destinati a importanti committenze religiose. La composizione mostra una maggiore ampiezza monumentale e una costruzione delle figure ormai lontana dagli esordi.

Sempre a Cosenza la Sacra Famiglia con San Giovannino restituisce un volto più intimo della pittura negroniana. La monumentalità lascia spazio a una dimensione raccolta, nella quale la sacralità passa attraverso la relazione fra le figure. È proprio questa oscillazione fra grandiosa costruzione delle pale e intensità domestica delle composizioni a rendere interessante l'artista.

L'Immacolata delle Cappuccinelle, datata 1558, appartiene alla fase tarda della produzione calabrese. La figura della Vergine, isolata nella sua solennità, testimonia una pittura ormai matura, capace di concentrare nella forma una spiritualità intensa senza rinunciare alla ricercatezza manierista.

Cosenza diventa dunque uno dei luoghi privilegiati per leggere Negroni. Non soltanto per il numero delle opere riconducibili alla sua attività, ma perché il patrimonio cittadino permette di osservare la trasformazione di un artista che, nel corso di pochi decenni, passa dalla lezione dei maestri alla piena elaborazione di una propria identità.

Cassano e l’annunciazione

A Cassano allo Ionio Negroni lascia una delle opere più interessanti della sua stagione calabrese: l'Annunciazione del 1552. La scena mette in rapporto la Vergine e l'arcangelo, mentre nella parte superiore della composizione compare l'Eterno circondato dagli angeli.

L'episodio evangelico assume nelle mani di Negroni una dimensione quasi teatrale. Il gesto dell'angelo, la postura di Maria, il rapporto fra il mondo terreno e quello celeste costruiscono una scena nella quale ogni elemento sembra concorrere alla rappresentazione del mistero. La pittura diventa racconto, ma anche architettura dello sguardo.

L'Annunciazione appartiene a quel gruppo di opere calabresi che la critica colloca nella fase successiva al 1551, quando la presenza di Negroni nella regione diventa particolarmente significativa. In quello stesso periodo il pittore continua tuttavia a mantenere rapporti con Napoli: non sembra quindi corretto immaginare un definitivo ritorno in Calabria, quanto piuttosto una fitta circolazione fra il centro napoletano e le committenze della sua terra d'origine.

Castrovillari tra martirio e ascensione

Se Cosenza racconta la maturità di Negroni, Castrovillari conserva forse il nucleo più suggestivo della sua capacità narrativa. Nella chiesa di Santa Maria del Castello si trova la Madonna con Bambino e i Santi Barbara e Lorenzo, firmata e datata 1552.

La Vergine domina il centro della composizione, mentre ai lati Santa Barbara e San Lorenzo stabiliscono con lei un rapporto che supera la semplice funzione devozionale. Gli attributi dei due santi — la torre e la graticola — traducono la loro identità attraverso un linguaggio immediatamente riconoscibile. Il Bambino, con il gesto rivolto verso Santa Barbara, introduce nella scena un movimento che rende l'immagine quasi una rappresentazione sacra.

Otto anni più tardi lo stesso complesso avrebbe accolto la monumentale Assunzione della Vergine, datata 1560. La scena si sviluppa verticalmente: in basso gli apostoli si raccolgono intorno al sepolcro vuoto, mentre nella parte superiore la Vergine sale verso il cielo, circondata dagli angeli. L'opera riprende una composizione già affrontata da Negroni e conservata a Cosenza, trasformandola però in una prova di maggiore ampiezza e maturità.

Castrovillari offre quindi una delle chiavi più interessanti per comprendere Negroni: il sacro non viene rappresentato come immobilità, ma come movimento. Le sue pale sembrano possedere una regia interna, una disposizione delle figure che suggerisce il gesto successivo, quasi che la pittura aspirasse a diventare teatro.

San Marco Argentano, ritorno alla terra di origine

A San Marco Argentano, luogo indicato dalla tradizione più antica come probabile patria del pittore, la presenza di Negroni assume un significato ulteriore. Il complesso della Riforma conserva infatti elementi superstiti di un polittico realizzato nel 1553, con figure di santi e la rappresentazione della Trinità.

Il polittico, oggi smembrato, apparteneva a quella stagione nella quale Negroni porta nella sua terra una cultura figurativa aggiornata sui grandi centri italiani. Il ritorno alla Calabria acquista così una dimensione quasi biografica: l'artista formatosi nell'ambiente napoletano consegna alla propria regione una pittura colta, aggiornata, pienamente inserita nella contemporaneità artistica del Cinquecento.

San Marco Argentano diventa pertanto non soltanto una tappa geografica, ma una possibile chiave per leggere il rapporto fra Negroni e la propria origine. Il pittore non abbandona la Calabria per affermarsi altrove: la Calabria rimane dentro il suo percorso, come luogo della memoria e insieme come spazio concreto della committenza.

Fiumefreddo e la dimensione intima della Madonna

A Fiumefreddo Bruzio, nella chiesa di Santa Maria cum Adnexis, la Madonna con Bambino offre un'altra declinazione della poetica negroniana. La figura mariana concentra l'attenzione dello spettatore e stabilisce con il Bambino un rapporto di particolare intensità.

Il dipinto appartiene alla maturità dell'artista e permette di cogliere quella capacità di Negroni di alternare la grandiosità delle pale d'altare a una pittura più raccolta. La monumentalità non nasce necessariamente dalle dimensioni della composizione: può risiedere anche nella postura della figura, nella severità dello sguardo, nella costruzione dei panneggi.

La Madonna di Fiumefreddo restituisce proprio questa idea di monumentalità interiore. La devozione non viene affidata all'enfasi, ma alla presenza fisica della figura, quasi che il silenzio della scena possedesse la stessa forza delle grandi composizioni narrative.

Villapiana e le attribuzioni

Il percorso calabrese di Negroni conduce anche a Villapiana, dove il Catalogo Generale dei Beni Culturali registra un polittico attribuito all'artista. La macchina comprende la Trinità, il Sant'Antonio da Padova, la Santa Caterina d'Alessandria, il San Gregorio Magno e il San Girolamo.

In questo caso occorre però usare la prudenza propria della storia dell'arte: il Catalogo parla espressamente di attribuzione. Il complesso è stato avvicinato alla produzione giovanile di Negroni per i rapporti con la Madonna con Bambino di Altomonte e per la presenza di riferimenti al manierismo raffaellesco e alla cultura di Polidoro da Caravaggio.

La cautela attributiva non diminuisce l'interesse dell'opera; al contrario, restituisce alla storia dell'arte il suo carattere autentico di ricerca. Un catalogo non è un elenco immobile di certezze, ma il risultato provvisorio di confronti, documenti, analisi stilistiche e nuove ipotesi.

La Calabria di Negroni

Riunire le opere calabresi di Pietro Negroni significa, in fondo, ricostruire una geografia culturale del Cinquecento. Altomonte, Cosenza, Cassano allo Ionio, Castrovillari, San Marco Argentano, Fiumefreddo Bruzio, Villapiana compongono una costellazione nella quale la pittura rinascimentale non appare confinata ai grandi centri della penisola.

La vicenda di Negroni dimostra quanto fosse complessa la circolazione artistica nel Mezzogiorno. Napoli rappresentava il grande laboratorio nel quale l'artista si formò e lavorò; Messina costituiva uno dei luoghi fondamentali attraverso la lezione di Polidoro; Roma offriva nuovi stimoli manieristi; la Calabria diventava il territorio nel quale quelle esperienze potevano incontrare una committenza e trasformarsi in immagini destinate a durare nei secoli.

È proprio questa pluralità a rendere Negroni un artista tutt'altro che provinciale. La sua calabresità non coincide con una chiusura geografica: al contrario, nasce dalla capacità di assorbire linguaggi diversi e restituirli attraverso una sensibilità personale.

Quando il Rinascimento diventa inquietudine

Pietro Negroni appartiene a un Cinquecento nel quale l'equilibrio rinascimentale comincia lentamente a incrinarsi. La perfezione delle forme lascia spazio a figure più tese, a gesti più accentuati, a composizioni attraversate da una sorta di inquietudine. La sua pittura registra questo passaggio.

Polidoro da Caravaggio resta una presenza fondamentale, ma Negroni guarda oltre. La sua produzione matura mostra una crescente enfasi monumentale e una cultura figurativa arricchita dai contatti con l'ambiente romano e con personalità come Pellegrino Tibaldi, Daniele da Volterra e Francesco Salviati.

Forse proprio qui risiede la ragione della sua modernità. Negroni non rappresenta un Rinascimento pacificato. Le sue figure sembrano già conoscere il turbamento che attraverserà la pittura della seconda metà del secolo. Il sacro resta intatto, ma la forma comincia a inquietarsi.

Ed è questa inquietudine a rendere ancora oggi così eloquenti le sue opere.

Un patrimonio da riscoprire

La storia di Pietro Negroni invita infine a cambiare prospettiva sulla Calabria. Per troppo tempo la regione è stata osservata attraverso la lente della marginalità, come se il suo rapporto con la grande cultura italiana fosse stato necessariamente secondario. Le opere dello Zingarello raccontano invece una Calabria capace di dialogare con Napoli, Roma e Messina, di accogliere le trasformazioni del linguaggio manierista e di affidare a un proprio artista una parte della memoria figurativa del Rinascimento meridionale.

Negroni ci consegna una Calabria diversa: non soltanto quella delle grandi cattedrali e dei monumenti più celebri, ma quella delle chiese minori, dei conventi, delle pale d'altare, dei piccoli centri nei quali la storia dell'arte continua a vivere spesso lontano dai riflettori.

Forse il compito della memoria culturale consiste proprio nel tornare in quei luoghi.

Guardare una Madonna, un'Annunciazione, un'Assunzione, un santo dipinto cinque secoli fa significa allora molto più che contemplare un'opera antica. Significa riconoscere una continuità: quella fra un territorio e la propria capacità di produrre bellezza, fra la memoria e il presente, fra una Calabria spesso raccontata per ciò che le manca e una Calabria che, attraverso Pietro Negroni, ricorda invece ciò che ha saputo creare.

La pittura di Negroni rimane lì, nelle sue chiese e nei suoi musei, come una voce ancora capace di parlare.

Una voce calabrese, ma dentro la grande storia dell'arte italiana.