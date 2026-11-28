L'incidente è avvenuto all'altezza del centro commerciale nel tratto coriglianese. Sul posto ambulanza e carabinieri, traffico rallentato

Tragedia sulla statale 106 Ionica, nel tratto di Corigliano, all'altezza del centro commerciale. Una donna straniera, di origine africana, è stata investita da un'auto. Secondo le prime informazioni, sarebbe morta sul colpo.

L'incidente è avvenuto pochi minuti fa. Sul posto è arrivata un'ambulanza, mentre stanno giungendo i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica. Al momento non si conoscono l'identità della vittima né le circostanze dell'impatto.

Forti i disagi alla circolazione: il traffico procede a rilento e chi deve transitare nella zona è invitato a prestare la massima attenzione.

Quel tratto della 106 è da tempo considerato pericoloso. Gli incidenti non sono rari, ma stavolta il bilancio è il più grave possibile: una vita spezzata.