Con la stagione agonistica alle porte, la Pallavolo Milani Rende propone un’iniziativa su misura anche per i più piccoli, nell’ambito dell’avviamento allo sport: un Open Day dedicato a chi vuole muovere i primi passi nel volley.

L’invito è rivolto ai bambini e alle bambine tra i 6 e i 12 anni, per scoprire il volley in allegria e imparare le basi di questo sport. Grazie alla presenza di istruttori qualificati, i bambini potranno divertirsi e socializzare con tanti coetanei, giocare insieme e avvicinarsi alla pallavolo in un ambiente sicuro e stimolante.

L’appuntamento è per martedì 7 ottobre alle 16:30 presso la Palestra della Scuola Elementare in via E. Sanseverino, 1 di Castrolibero per una prova senza impegno e per vivere una giornata spensierata all’insegna dello sport, del gioco e delle nuove amicizie.