Le ragazze di mister Crispino tornano da Crotone con una bella vittoria per 0-3, (16-25; 26-28; 8-25) frutto di determinazione, concentrazione e grande spirito di squadra.

Una partita giocata con grinta da entrambe le formazioni. Complimenti alle nostre atlete per la prestazione convincente e un applauso anche alla squadra di casa, le giovane atlete hanno combattuto fino all’ultimo scambio.

«Sono davvero soddisfatto della prestazione delle mie ragazze. Hanno dimostrato carattere e voglia di crescere. Non mi aspettavo un inizio di stagione così positivo che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato», ha commentato il Mister al termine della gara.