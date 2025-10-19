Le ragazze di mister Crispino tornano da Crotone con un successo rotondo per 3-0 che fa ben sperare per il prosieguo del campionato
Le ragazze di mister Crispino tornano da Crotone con una bella vittoria per 0-3, (16-25; 26-28; 8-25) frutto di determinazione, concentrazione e grande spirito di squadra.
Una partita giocata con grinta da entrambe le formazioni. Complimenti alle nostre atlete per la prestazione convincente e un applauso anche alla squadra di casa, le giovane atlete hanno combattuto fino all’ultimo scambio.
«Sono davvero soddisfatto della prestazione delle mie ragazze. Hanno dimostrato carattere e voglia di crescere. Non mi aspettavo un inizio di stagione così positivo che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato», ha commentato il Mister al termine della gara.