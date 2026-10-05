Per anni le origini calabresi di Mark Ruffalo sono state ricondotte a Girifalco, nel Catanzarese. Un’informazione ripresa da biografie, siti internazionali e dalla stessa Wikipedia. Ma una ricerca genealogica basata sui documenti originali conservati negli archivi calabresi ridisegna ora la storia familiare dell’attore americano: il suo bisnonno paterno sarebbe nato a Marano Marchesato, alle porte di Cosenza.

A ricostruire la vicenda è Marina Martello, genealogista di Pro Italian Roots e presidente di Progenita, attraverso una ricerca che ha consentito di individuare due fonti documentarie considerate decisive.

Il documento che porta a Marano Marchesato

Il primo tassello è rappresentato dalle pubblicazioni di matrimonio del 1912, relative alle nozze tra Filiberto Ruffolo – cognome che negli Stati Uniti sarebbe poi diventato Ruffalo – e Carmela Cardamone.

A sciogliere definitivamente il nodo sulla provenienza dell’antenato dell’attore sarebbe però soprattutto il foglio di leva conservato all’Archivio di Stato di Cosenza. Nel Fondo Liste di Leva, classe 1877, Registro 144, Atto 218, Filiberto Ruffolo risulta nato a Marano Marchesato il 24 marzo 1877, figlio di Benedetto Ruffolo e Teresa Ruffolo.

Un dato che sposterebbe dunque dal Catanzarese al Cosentino il punto di origine della linea paterna italiana della star di Hollywood, conosciuta dal grande pubblico anche per il ruolo di Hulk nell’universo Marvel.

Come sarebbe nato l’errore su Girifalco

Secondo la ricostruzione di Pro Italian Roots, l’attribuzione a Girifalco sarebbe stata alimentata nel tempo dalla presenza di rami familiari omonimi e dalla progressiva riproduzione online di informazioni non verificate direttamente sui registri cartacei dello Stato civile e della leva militare.

Il risultato sarebbe stato un errore genealogico replicato da database, portali specializzati e biografie fino a diventare, nel tempo, una notizia considerata acquisita.

La nuova indagine parte invece dalle fonti primarie, accompagnate dalle trascrizioni paleografiche e dalle riproduzioni digitali degli atti rintracciati.

Chiesta la correzione su Wikipedia

La ricerca completa è stata pubblicata sul sito di Pro Italian Roots e la documentazione raccolta è stata utilizzata anche per chiedere formalmente alla comunità di Wikipedia di aggiornare la voce dedicata all’attore.

Se la ricostruzione documentale verrà recepita, cambierà così un dettaglio biografico ripetuto per oltre un decennio: le radici calabresi della famiglia Ruffalo restano, ma portano a Marano Marchesato e alla provincia di Cosenza.