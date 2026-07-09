Il calciomercato del PraiaTortora decolla ufficialmente e lancia un segnale chiaro alle concorrenti. Dopo lo storico ritorno in Serie D atteso per circa quarant'anni, il club tirrenico non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Sotto l'attenta regia del nuovo direttore sportivo, Ettore Meli, la società ha impresso una forte accelerazione alla campagna acquisti: dopo il recente annuncio di Facundo Lamberti, la rosa si arricchisce di altri due tasselli di assoluto valore: Vincenzo Romano e Juan Heredia.

Vincenzo Romano: gol, agilità e duttilità

Per il reparto avanzato, il PraiaTortora si assicura le prestazioni di un profilo moderno e dal sicuro impatto. Vincenzo Romano, attaccante classe 2001 (25 anni), arriva con un bagaglio d'esperienza già importante e una spiccata vena realizzativa.

Le sue caratteristiche principali fisicità e agilità: Un mix che gli permette di reggere l'urto con i difensori centrali ma anche di sgusciare via nello stretto. È anche capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, offrirà a mister e staff tecnico una vasta gamma di soluzioni e moduli.

Romano non è certo un nome nuovo per chi mastica calcio dilettantistico: nella stagione 2024/25 è stato infatti premiato da LaC News24 come miglior giocatore della stagione, a testimonianza di un talento cristallino pronto a esplodere anche in quarta serie.

Heredia: geometria e qualità

Se Romano rappresenta l'arma per scardinare le difese avversarie, le chiavi del centrocampo sono state affidate a Juan Heredia. Classe 2002, proveniente dal Trebisacce, Heredia è il classico regista moderno. Dotato di grandi qualità tecniche e di una spiccata visione di gioco, il ventiquattrenne argentino avrà il compito di dettare i tempi della manovra tirrenica, abbinando la giovinezza all'intelligenza tattica necessaria per affrontare un campionato ostico come la Serie D.