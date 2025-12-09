C’è una squadra che, partita in silenzio e con la massima modestia, sta sorprendendo tutti per la sua costanza nel campionato di Promozione, girone A: la PLM Morrone. Sebbene qualche pronostico la inserisse tra le pretendenti alla vittoria finale, grazie a un atteggiamento umile e lavoratore la squadra si ritrova ora a guardare tutti dall’alto, saldamente al primo posto in classifica. L’ennesima, e forse più significativa, dimostrazione di forza è arrivata nell’ultima giornata con la vittoria in trasferta contro il Corigliano, considerato una delle dirette concorrenti alla promozione. Un successo che vale doppio, non solo per i tre punti, ma perché ha mandato un segnale inequivocabile a tutto il girone sulle reali ambizioni della capolista.

La PLM Morrone ha dimostrato di essere una squadra «organizzata, cinica e spietata», come ha confermato lo stesso mister Lorenzo Stranges a fine gara. La vittoria in un campo difficile come quello di Corigliano è stata il frutto di una mentalità votata esclusivamente al successo: la squadra ha cercato di imporre il proprio gioco in ogni momento, anche sul 2-0, quando ha avuto l’opportunità di chiuderla definitivamente. Un atteggiamento che non è frutto del caso, ma della capacità di rispettare l’avversario e, al tempo stesso, di credere nei propri mezzi. Il segreto di questo percorso, come spiega Stranges, risiede nella filosofia del lavoro: i valori tecnici, forse considerati inferiori a quelli di altre squadre sulla carta, vengono ampiamente compensati da «corsa, voglia e spirito di gruppo». Un mantra che l’allenatore trasmette settimana dopo settimana e che ha trasformato questo gruppo in una realtà vincente e coesa.

Nonostante il primo posto, in casa Morrone si respira un misto di cautela e consapevolezza. Quando mancano ancora due giornate al giro di boa, è «troppo presto per esprimere un giudizio definitivo», ha sottolineato il mister. Il campionato di Promozione si sta rivelando «bellissimo e combattutissimo», con concorrenti agguerrite e ben strutturate come Cassano Sybaris, Altomonte RC e Kratos Bisignano. La Morrone è convinta che la lotta per la promozione sarà serrata e si deciderà solo nelle battute finali della stagione.

Sul fronte mercato, il club sembra intenzionato a mantenere la barra dritta, senza stravolgere nulla. Nonostante la possibilità di qualche “aggiustamento”, magari per sostituire chi cerca più spazio altrove - come nel caso di Mazzei, passato al Bisignano – società e staff tecnico si dichiarano «contenti di quello che abbiamo». L’obiettivo non è rivoluzionare una rosa già vincente, ma preservare equilibrio e spirito di gruppo, gli elementi che finora hanno permesso alla PLM Morrone di sognare in grande.