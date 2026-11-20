Dora Mauro chiede al Comune di rendere consultabile la documentazione sul personale e chiarire i controlli. Il partito richiama il capitolato e la determina relativa al nido Petra

Rendere accessibili gli atti sul personale dei quattro asili nido comunali e chiarire quali verifiche siano state effettuate sulle assunzioni. È la richiesta di Fratelli d’Italia Corigliano-Rossano, che contesta il rigetto di alcune istanze di accesso alla documentazione relativa agli operatori impiegati dalla società aggiudicataria del servizio.

La coordinatrice cittadina Dora Mauro, intervenendo nell’ambito del Dipartimento Persone e Comunità, riconosce il valore dell’apertura delle strutture per le famiglie, ma sostiene che l’avvio del servizio debba essere accompagnato da trasparenza e controlli sul reclutamento.

«A sollevare forti perplessità è il recente rigetto, da parte del Comune, delle istanze di accesso agli atti presentate dai soggetti interessati per visionare la documentazione relativa agli operatori assunti dalla società aggiudicataria», afferma Mauro.

Secondo la ricostruzione del partito, il capitolato di gara imponeva al gestore di trasmettere agli uffici comunali, prima dell’avvio del servizio, gli elenchi del personale e dei supplenti, i curriculum, i titoli di studio e i contratti.

Fdi ravvisa una contraddizione tra il diniego e il contenuto degli atti richiamati nella nota. Il Comune, riferisce il partito, avrebbe dichiarato di aver verificato requisiti professionali e obblighi contrattuali, distinguendo tra nuove selezioni in una struttura e applicazione della clausola sociale in un’altra.

Viene citata anche la determina n. 1968 del 16 novembre 2026, relativa all’autorizzazione del nido «Petra», nella quale, secondo Fdi, l’amministrazione attesta di aver ricevuto titoli del personale e documentazione contrattuale.

«Se dunque gli uffici comunali possiedono e controllano questi documenti, è incomprensibile il motivo per cui, ai soggetti interessati, si continui a negarne la visione per gli asili già operativi», sostiene il partito.

La nota riferisce inoltre di notizie su colloqui telefonici e di presunte vicinanze tra alcune persone coinvolte nelle assunzioni e ambienti riconducibili agli amministratori. Sono contestazioni avanzate da Fdi, che chiede chiarimenti per fugare sospetti di interferenze o favoritismi.

La richiesta rivolta al sindaco e alla Giunta è di rendere accessibile la documentazione prevista dal capitolato e spiegare quali controlli siano stati condotti sulle qualifiche e sui criteri di selezione. Per il partito, la verifica della gestione deve proseguire anche dopo l’inaugurazione di servizi finanziati con risorse pubbliche.