Due appuntamenti a Praia a Mare per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre. Le iniziative, patrocinate dal Comune, porteranno il confronto sui legami rispettosi, sui diritti e sulla prevenzione della violenza prima in strada e poi nella sala consiliare.

Dalle 14, sul viale della Libertà, si terrà il «Presidio di Consapevolezza», curato dal Pronto intervento sociale dell’Ambito territoriale Praia-Scalea e promosso insieme all’Associazione Gianfrancesco Serio ETS e alla Cooperativa sociale Il Raggio Verde.

Operatori e operatrici incontreranno i cittadini per favorire il riconoscimento dei segnali della violenza di genere e delle differenze tra relazioni fondate sul rispetto e rapporti segnati da controllo e sopraffazione.

Al centro dell’attività ci sarà «Il Muro delle Parole», un pannello sul quale i passanti potranno lasciare un contributo. Fiducia, ascolto, libertà e consenso saranno alcune delle parole da cui partire per riflettere su come ci si dovrebbe sentire all’interno di un legame.

Alle 18, nella sala consiliare del Comune, l’Associazione Artemisia Gentileschi promuoverà «La Cultura del Rispetto: legalità, arte e diritti per una società libera dalla violenza di genere», con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

L’iniziativa coinvolgerà anche l’IIS Giovanni Paolo II di Maratea. Gli alunni del Liceo artistico presenteranno un monologo dedicato ad Artemisia Gentileschi e alle donne nell’arte. Nella sala saranno inoltre esposti i lavori realizzati da studenti e studentesse per la mostra «L’arte è donna».