La decima giornata sorride alle calabresi: quattro vittorie su cinque, tre squadre nelle prime tre posizioni e una classifica sempre più a tinte rossoblù. La Vigor Lamezia cade ancora ed è ultima

Corre forte la decima giornata del campionato di Serie D (Girone I), un turno che ha definito ulteriormente i rapporti di forza in classifica confermando una certezza: la parte alta della graduatoria parla un chiaro ed energico dialetto calabrese. Il bilancio del weekend per le "cinque sorelle" è infatti da incorniciare: quattro vittorie su cinque, le prime tre posizioni saldamente occupate da formazioni nostrane e un sapore di dominio complessivo sul girone.

Il duo di testa: cinquina Reggina, poker Sambiase

In cima alla graduatoria continua il testa a testa a quota 23 punti.

La Reggina mantiene la vetta condivisa (ritrovata nel recupero infrasettimanale contro il Castrum Favara) travolgendo il Ragusa al "Granillo" con un netto 5-2. Dopo il botta e risposta iniziale tra Guida e Golfo, gli amaranto hanno ingranato la quarta dilagando con la doppietta personale dello stesso Guida e i sigilli di Acquadro, Franchini e Girasole (di Capone la seconda rete ospite).

Risponde presente il Sambiase, che non molla la presa e firma una straordinaria prova di forza a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus (2-4). Sotto dopo il gol di Faccetti, i giallorossi di mister Lio hanno ribaltato la contesa trascinati dalla doppietta di Haberkon, dalla rete di Sueva e dal poker finale siglato in pieno recupero da Della Salandra.

Vibonese col fiato sul collo, vola il Praiatortora

Subito dietro le capoliste resta in scia la Vibonese, terza a quota 21 e al suo settimo risultato utile consecutivo. Al "Luigi Razza" i rossoblù domano il Milazzo per 2-1 al termine di un match dominato: al vantaggio di Leonori ha risposto Sowe nella ripresa, ma a evitare la beffa e regalare tre punti d'oro ci ha pensato Marsico al 90'.

Continua a sognare in grande la neopromossa Praiatortora, autore di un blitz pesantissimo sul campo del Licata (0-1). Ai tirrenici basta la firma del neoacquisto Nanapere per conquistare l'intera posta in palio e proiettarsi al quinto posto, in piena zona playoff.

Vigor Lamezia: la crisi non si ferma

L'unica nota stonata della domenica calabrese arriva dal "D'Ippolito", dove la Vigor Lamezia scivola tra le proprie mura contro l'Athletic Palermo (0-1, decisivo il gol di Varela al 30' st). Una sconfitta che consolida l'ultimo posto a quota 8 punti e aggrava una crisi profonda, sia di campo che societaria.

I risultati

REGGINA-RAGUSA 5-2 (18' pt Guida, 25' pt Golfo, 30' pt Acquadro, 2' st Guida, 31' st Franchini, 33' st Capone, 34' st Girasole)

VIBONESE-MILAZZO 2-1 (19' pt Leonori, 33' st Sowe, 45' st Marsico)

VIGOR LAMEZIA-ATHLETIC PALERMO 0-1 (30' st Varela)

LICATA-PRAIATORTORA 0-1 (Nanapere)

IGEA VIRTUS-SAMBIASE 2-4 (14' pt Faccetti, 25' pt Haberkon, 19' st Haberkon, 22' st Sueva, 29' st autogol, 49' st Della Salandra)



La classifica

Reggina 23

Sambiase 23

Vibonese 21

Avola 19

Praiatortora 18

Licata 17

Milazzo 16

Igea Virtus 15

Atl. Palermo 14

Gela (-1) 12

Nissa 12

Siracusa (-7) 8

Castrum Favara 8

Vigor Lamezia 8

Modica 7

Trapani (-5) 6

Ragusa 3

Enna 3