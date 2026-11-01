Il vortice ciclonico risale verso Sud e porta un deciso peggioramento: piogge e temporali dall’area meridionale al resto della regione, con accumuli abbondanti e temperature in calo.

Il maltempo sta per entrare nel vivo come aveva anticipato il Meteo Cosenza. Il vortice ciclonico denominato Agneta si sta spostando verso Sud apportando un deciso e marcato peggioramento del tempo specie nella giornata di lunedì 2 novembre.

Già dal mattino infatti piogge e temporali interesseranno dapprima le aree Tirreniche della Regione, dal Reggino-Vibonese, per poi risalire da Sud sul resto della Calabria con precipitazioni localmente di forte intensità e con accumuli che potranno risultare a tratti abbondanti.

Agneta richiamerà a sé anche aria più fredda che causerà temperature in calo e al di sotto delle medie stagionali con conseguente arrivo della prima neve di stagione sulle alture di Sila e Pollino, con possibili imbiancate a partire dai 1800 metri di quota. In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutta la Regione. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per ulteriori informazioni.