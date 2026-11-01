L’allenatore: «Oggi le persone che c'erano, comunque quando abbiamo fatto gol hanno esultato, quando c'è stato da aiutarci si sono alzate le voci a nostro supporto»

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter U23, il tecnico del Cosenza Federico Coppitelli non ha usato giri di parole per nascondere la sua euforia. I tre punti riportano i rossoblù più vicini al gruppone che fino all’ultima giornata cercherà di guadagnare la salvezza diretta o, in alternativa, la migliore delle posizioni playout. «Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una super partita» ha affermato l’allenatore durante la conferenza stampa al termine del match.

«La squadra - ha precisato il mister - ha avuto grande spirito e attenzione. È stata una prestazione superlativa. Sicuramente c'è un po' di rammarico perché questo esilio c'è costato qualche punto. Non giocare in casa per noi è stato un danno enorme. Essere nel proprio stadio, non dover andare ogni gara in trasferta, ti cambia la settimana. Anche a livello emotivo entrare in un campo dove non c'è il tuo logo, dove la partita è a porte chiuse, fa la differenza».

Coppitelli non parla del deserto sugli spalti, ma loda le poche persone che hanno scelto di gustarsi il match dal vivo. «Oggi le persone che c'erano, comunque quando abbiamo fatto gol hanno esultato, quando c'è stato da aiutarci si sono alzate le voci a nostro supporto. Sono aspetti che vanno considerati - ha evidenziato -. È chiaro che siamo alla 12ª giornata, quindi adesso bisogna remare più forte che si può. La società ha dato il massimo affinché potessimo tornare al “San Vito-Marulla”, un rientro che abbiamo dimostrato essere utile a far rimanere la nostra porta inviolata. È stato un inizio di stagione pesante e complesso, ma siamo pronti a recuperare».