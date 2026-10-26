Se l'obiettivo stagionale era stupire, il Praiatortora ci sta riuscendo al di sopra di ogni aspettativa. La compagine tirrenica riscatta immediatamente lo stop della scorsa settimana e, nella nona giornata del campionato di Serie D (Girone I), si aggiudica il derby tutto calabrese contro la Vigor Lamezia. Davanti al proprio pubblico, la neopromossa si impone per 1-0 grazie alla firma d'autore del suo capitano, Angelo Petrone. Un successo di misura che fa salire i cosentini a quota 15 punti in classifica, facendoli insediare a ridosso della zona playoff.

L'analisi di mister Viscardi: «Atteggiamento propositivo e difensori super»

Nel post-partita il tecnico del Praiatortora, Salvatore Viscardi, ha analizzato con soddisfazione la prova dei suoi ragazzi, lodando la reazione caratteriale dopo la precedente battuta d'arresto: «Inizialmente ce la siamo complicata da soli perché abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide in cui potevamo e dovevamo essere più cattivi sotto porta, anche perché contro squadre del genere basta una palla sporca per venire puniti. Per il resto abbiamo disputato una gran bella gara sotto tutti i punti di vista: ho visto una squadra reattiva sulle seconde palle e con un atteggiamento propositivo che non si era visto nel match contro il Milazzo. Sapevamo che la Vigor si affidava molto all'attacco diretto e per questo i miei difensori sono stati semplicemente bravissimi».

Il rammarico e la gioia dei tre punti

Nonostante le tante chance fallite per il raddoppio, Viscardi si tiene stretto un successo pesante che certifica la maturità della sua squadra: «L'unico piccolo rammarico resta quello di non aver chiuso la contesa prima, ma ciò che conta davvero in queste partite è il risultato. Ci prendiamo questi tre punti fondamentali e continuiamo a lavorare su questa strada».