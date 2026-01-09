La Sprovieri Corigliano Volley è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, Girone H. L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio 2026, con fischio d’inizio alle ore 18:00, al PalaBrillia di Corigliano.

I rossoneri, attualmente secondi in classifica con 30 punti, ospiteranno la Bigmat Edil Bova & Sparacino Group, fanalino di coda del girone. Una sfida che, nonostante la differenza di valori in graduatoria, viene preparata con la massima attenzione dallo staff tecnico e dal gruppo squadra, determinati ad affrontare l’impegno con serietà e professionalità, senza alcuna sottovalutazione.

A sottolineare il percorso intrapreso dal club e l’importanza del sostegno del pubblico è il presidente Gennaro Cilento, che invita gli appassionati di pallavolo dell’intero territorio a riempire il palazzetto:

«Siamo tornati a disputare un torneo nazionale con l’obiettivo di dare la giusta vetrina a Corigliano Rossano e al suo territorio. Stiamo portando avanti un percorso in linea con i programmi della società, che ci vede stabilmente nei piani alti della classifica con merito. Vogliamo continuare a divertirci, crescere partita dopo partita e giocarci ogni gara alla pari contro chiunque fino al termine della stagione. Allo stesso tempo desideriamo offrire uno spettacolo sportivo di qualità ai semplici sportivi, agli appassionati e soprattutto ai giovani del nostro settore giovanile, che rappresentano il futuro della pallavolo».

Nel corso della gara sono previste iniziative dedicate al pubblico, tra cui un DJ set con Valentina Reale e un’estrazione speciale a metà gara, con in palio la maglia ufficiale della Corigliano Volley. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma LiveTicket.