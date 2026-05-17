La Digiesse PraiaTortora chiude la stagione nel migliore dei modi conquistando la ventottesima edizione della Supercoppa della Regione davanti ai propri tifosi, nel triangolare tra le vincenti dei campionati di Eccellenza e Promozione disputato allo stadio “Mario Tedesco” di Praia a Mare.

Il primo incontro tra PLM Morrone e Deliese, vincitrici dei due gironi del campionato di Promozione, termina a reti inviolate dopo i cinquanta minuti regolamentari. Ai tiri di rigore, poi, a prevalere è la compagine di Cosenza per 2-1, con i due piazzati trasformati da Pisani e Tuoto, mentre per la Deliese l’unico calcio di rigore realizzato è stato messo a segno da Spanò.

Gara 2 che ha visto l’esordio dei padroni di casa della Digiesse PraiaTortora, vincitrice del massimo campionato regionale di Eccellenza, contro la Deliese, perdente nella prima sfida. Tirrenici avanti dopo otto minuti del primo tempo con Leirosa, che si ripete esattamente dopo sessanta secondi. Nella ripresa, il tris del capitano Petrone, che fissa il risultato sul 3-0 finale.

Nella terza e decisiva sfida, PLM Morrone avanti con Nicoletti, pari immediato di Leirosa nella prima frazione. In avvio di secondo tempo, il contropiede letale di Puoli per la rete del 2-1 che ribalta il parziale e vale la vittoria del trofeo.

A margine del triangolare, infine, le tre società sono state premiate per le vittorie dei rispettivi campionati nella cerimonia organizzata dal Comitato Regionale, con la Digiesse PraiaTortora che ha alzato il trofeo davanti ai propri tifosi alla presenza di Saverio Mirarchi, presidente del C.R. Calabria, e dei Consiglieri Antonio Caroleo, Giovanni Cilione, Vincenzo Insardà e Domenico Luppino.

I tabellini delle gare

PLM MORRONE-DELIESE 2-1 dtr (0-0 al 50’)

PLM MORRONE: Palermo, Riga, La Torre, Imbrogno (15’ st Aiello), Talarico, Gigliotti (9’ st Sarpa), Pisani, Tuoto, Raimondo (15’ st Nicoletti), Capuano, Sacko. All. Stranges

DELIESE: Licastro, Battista V. (2’ st Trentinella), Borghetto (2’ st Luverà), Manelli, Kebe, Guerrisi, Carbone (2’ st Spanò), Pachì, Sarantonelli, Angulo, Versaci (2’ st Giorgiò). All. Parentela

ARBITRO: Davide Gagliardi (sez. Lamezia Terme)

ASSISTENTI: Francesco Renda (sez. Catanzaro) e Manuel Pietro Paolo Maglio (sez. Paola)

RIGORI: Trentinella parato (D) Pisani gol (M) Spanò gol (D) Tuoto gol (M) Giorgiò parato (D) Capuano parato (M) Sarantonelli fuori (D) Nicoletti parato (M) Guerrisi parato (D)

DELIESE-DIGIESSE PRAIATORTORA 0-3

DELIESE: Serrao, Manelli, Kebe, Guerrisi (4’ st Versaci), Giorgiò, Luverà (15’ pt Petricci), Sarantonelli, Trentinella, Foti (15’ pt Carbone), Angulo, Spanò. All. Parentela

DIGIESSE PRAIATORTORA: Piccioni, Signorelli, Strumia, Baggini, Gonzalez, Leirosa, Dominguez F., Thiakane, Petrone, Maitini, Marino (12’ st Mazza). All. Viscardi

ARBITRO: Manuel Pietro Paolo Maglio (sez. Paola)

ASSISTENTI: Davide Gagliardi (sez. Lamezia Terme) e Francesco Renda (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 8’ pt, 9’ pt Leirosa (D) 13’ st Petrone (D)

AMMONITO: Guerrisi (D)

DIGIESSE PRAIATORTORA-PLM MORRONE 2-1

DIGIESSE PRAIATORTORA: Piccioni, Signorelli, Strumia (12’ st Gabriele), Puoli (20’ st Costanzo), Baggini, Gonzalez, Leirosa (3’ st Thiakane), Dominguez F., Maitini, Marino (9’ st Della Rocca), Dominguez S. All. Viscardi

PLM MORRONE: Palermo, Riga, Aiello (12’ st Tuoto), Munoz, La Torre, Brandalisse, Talarico (8’ st Capuano), Sarpa, Scarnato, Amendola (19’ st Diaz), Nicoletti. All. Stranges

ARBITRO: Francesco Renda (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Manuel Pietro Paolo Maglio (sez. Paola) e Davide Gagliardi (sez. Lamezia Terme)

MARCATORI: 17’ pt Nicoletti (M) 19’ pt Leirosa (D) 6’ st Puoli (D)

AMMONITO: Dominguez F. (D)