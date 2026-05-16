Fa tappa anche a Rende il percorso politico “Nova”, promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire in maniera partecipata il programma della futura coalizione progressista.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio all’Hotel Presidente, dove dalle 10 alle 17 cittadini, associazioni, professionisti e rappresentanti del mondo sociale e lavorativo saranno chiamati a confrontarsi attraverso il metodo degli Open Space Technology, gli OST già avviati in tutta Italia dal M5S.

L’iniziativa arriva dopo l’incontro operativo nazionale dello scorso 18 aprile a Roma e rientra nel percorso che vede impegnati oltre cento team di lavoro nella definizione delle proposte programmatiche per i prossimi anni. Il punto di partenza resta una domanda precisa: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”

Attorno a questo interrogativo si svilupperà il confronto tra i partecipanti, che potranno proporre direttamente i temi della discussione durante la giornata, senza schemi rigidi o gerarchie prestabilite.

L’obiettivo dichiarato dal Movimento 5 Stelle è quello di costruire un percorso aperto e partecipato, capace di coinvolgere territori e società civile attraverso l’ascolto diretto e la condivisione di idee e proposte concrete.

La partecipazione all’evento resta aperta fino al giorno precedente all’incontro per chiunque voglia contribuire alla costruzione del programma della coalizione progressista, in un tentativo di riavvicinare cittadini e politica e contrastare sfiducia e astensionismo.