Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»
L’assessora al Welfare del Comune di Cosenza Veronica Buffone racconta il funzionamento del servizio che garantisce una risposta immediata alle emergenze sociali sul territorio. Focus anche sui giovani e sul progetto "Confluenze", che ha permesso al comune bruzio di disputare la finale per il titolo di Città italiana Giovani 2026
Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise