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Politica

Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»

L’assessora al Welfare del Comune di Cosenza Veronica Buffone racconta il funzionamento del servizio che garantisce una risposta immediata alle emergenze sociali sul territorio. Focus anche sui giovani e sul progetto "Confluenze", che ha permesso al comune bruzio di disputare la finale per il titolo di Città italiana Giovani 2026

2 aprile, 2026
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Comune Cosenza · veronica buffone
Provincia di Cosenza

«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria

Il movimento chiede il rispetto dei 90 giorni previsti dalla legge Del Rio per garantire rappresentatività e una governance stabile alla Provincia
Redazione
16 gennaio 2026
Ore 11:19
«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria\n
Politica

Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»

Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»

2 aprile 2026
Ore 15:59
Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»
Politica

Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»

1 aprile 2026
Ore 13:35
Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»
Politica

Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...

30 gennaio 2026
Ore 11:55
Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...
Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 19:37
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»
Politica

Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale
Politica

Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Intervista a Ferdinando Laghi
Politica

Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale

6 ottobre 2025
Ore 17:12
Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Politica

Alimena e il "destino" del centro storico di Cosenza

19 settembre 2025
Ore 16:44
Alimena e il \"destino\" del centro storico di Cosenza
Politica

Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»

19 settembre 2025
Ore 14:24
Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»
Politica

Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre

16 settembre 2025
Ore 11:05
Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre
Politica

Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

5 settembre 2025
Ore 12:26
Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico
Politica

Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

Il governatore agli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria: «Vicende giudiziarie usate per cambiare governi, io voglio che siano gli elettori a scegliere»

 

2 agosto 2025
Ore 17:13
Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»
Politica

Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

Video choc su Facebook del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: mi dimetto

31 luglio 2025
Ore 17:48
Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

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