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24 ORE ALL NEWS

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Politica

INTERVISTA FRANCESCO SERRA, SINDACO CASTROLIBERO

Il nuovo primo cittadino di Castrolibero è intervenuto ai nostri microfoni: «Un'emozione inspiegabile»

25 maggio, 2026
Provincia di Cosenza

«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria

Il movimento chiede il rispetto dei 90 giorni previsti dalla legge Del Rio per garantire rappresentatività e una governance stabile alla Provincia
Redazione
16 gennaio 2026
Ore 11:19
«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria\n
Politica

Elezioni Comunali San Giovanni in Fiore, intervista al candidato sindaco Luigi Candalise

Elezioni Comunali San Giovanni in Fiore, intervista al candidato sindaco Luigi Candalise

15 maggio 2026
Ore 10:18
Elezioni Comunali San Giovanni in Fiore, intervista al candidato sindaco Luigi Candalise
Politica

Elezioni San Giovanni in Fiore, intervista al candidato sindaco Pino Belcastro

14 maggio 2026
Ore 14:27
Elezioni San Giovanni in Fiore, intervista al candidato sindaco Pino Belcastro
Politica

San Giovanni in Fiore, Ambrogio: «Il 21 maggio inaugurazione del lungo lago di Lorica»

13 maggio 2026
Ore 07:56
San Giovanni in Fiore, Ambrogio: «Il 21 maggio inaugurazione del lungo lago di Lorica»
Politica

Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»

7 maggio 2026
Ore 14:30
Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»
Politica

Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
Ore 13:38
Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»
Politica

Perrotti: «Daremo continuità a Castrolibero e... un sindaco donna»

5 maggio 2026
Ore 14:42
Perrotti: «Daremo continuità a Castrolibero e... un sindaco donna»
Politica

Franz Caruso su Cosenza Calcio e Guarascio

15 aprile 2026
Ore 10:18
Franz Caruso su Cosenza Calcio e Guarascio
Politica

Caruso: «Mai connivente con Guarascio, l’ho trovato già a Cosenza»

14 aprile 2026
Ore 18:05
Caruso: «Mai connivente con Guarascio, l’ho trovato già a Cosenza»
Politica

Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»

2 aprile 2026
Ore 16:00
Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»
Politica

Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»

Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»

2 aprile 2026
Ore 15:59
Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»
Politica

Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»

1 aprile 2026
Ore 13:35
Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»
Politica

Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...

30 gennaio 2026
Ore 11:55
Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...
Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 19:37
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»
Politica

Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale
Politica

Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Intervista a Ferdinando Laghi
Politica

Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale

6 ottobre 2025
Ore 17:12
Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Politica

Alimena e il "destino" del centro storico di Cosenza

19 settembre 2025
Ore 16:44
Alimena e il \"destino\" del centro storico di Cosenza
Politica

Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»

19 settembre 2025
Ore 14:24
Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»

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