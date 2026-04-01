Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»

Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»
Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise