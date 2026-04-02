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Politica

Caruso: «Cosenza Calcio, crolli in città e ricandidatura a sindaco. Vi dico tutto»

Il primo cittadino lancia messaggi sul Consiglio comunale aperto del 14 aprile («trovare situazioni condivise») e in vista delle Amminsitrative del 2027 ribadisce la sua disponibilità perché «siamo un laboratorio politico dove il campo largo stoppa le destre dal 2021 senza soluzione di continuità»

2 aprile, 2026
Provincia di Cosenza

«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria

Il movimento chiede il rispetto dei 90 giorni previsti dalla legge Del Rio per garantire rappresentatività e una governance stabile alla Provincia
Redazione
16 gennaio 2026
Ore 11:19
«Elezioni provinciali entro marzo»: l’appello de La Migliore Calabria\n
Politica

Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»

2 aprile 2026
Ore 16:00
Buffone: «Con il Pronto Intervento Sociale risposta h24 alle emergenze»
Politica

Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»

1 aprile 2026
Ore 13:35
Il futuro segretario dei Gd Calabria Mendicino: «Guardiamo a sinsitra»
Politica

Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...

30 gennaio 2026
Ore 11:55
Nuova giunta del Comune di Cosenza, Caruso: «Ora è completa». E sulle provinciali...
Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 19:37
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»
Politica

Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale
Politica

Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Intervista a Ferdinando Laghi
Politica

Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale

6 ottobre 2025
Ore 17:12
Regionali, intervista a Pasquale Tridico dopo il risultato elettorale
Politica

Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole

26 settembre 2025
Ore 16:04
Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino
Politica

Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»

Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.

24 settembre 2025
Ore 15:43
Regionali Calabria, intervista al candidato Ferdinando Laghi: «Ecco cosa proponiamo»
Politica

Alimena e il "destino" del centro storico di Cosenza

19 settembre 2025
Ore 16:44
Alimena e il \"destino\" del centro storico di Cosenza
Politica

Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»

19 settembre 2025
Ore 14:24
Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»
Politica

Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre

16 settembre 2025
Ore 11:05
Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre
Politica

Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

5 settembre 2025
Ore 12:26
Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico
Politica

Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

Il governatore agli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria: «Vicende giudiziarie usate per cambiare governi, io voglio che siano gli elettori a scegliere»

 

2 agosto 2025
Ore 17:13
Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»
Politica

Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

Video choc su Facebook del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: mi dimetto

31 luglio 2025
Ore 17:48
Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

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