Cosenza, Monza spuntato. Balotelli ko, Bellusci squalificato e Mota fermo

Se Atene piange, Sparta non ride… Ma fino a un certo punto. Per quanto la situazione a Monza non sia delle più felici, Brocchi può comunque consolarsi guardando la classifica. I brianzoli sono a sole quattro lunghezze dall’Empoli capolista, nonostante il pari maturato contro una diretta concorrente come il Lecce. In casa biancorossa, comunque, non tutto va per il meglio: fra infortuni e qualche malumore, anche l’ex centrocampista di Inter, Lazio e Milan ha il suo bel da fare per preparare al meglio la sfida col Cosenza.

Balotelli e Mota ko

Le assenze più importanti alle quali l’allenatore dovrà fare fronte sono ovviamente quelle di Mario Balotelli e Danny Mota, entrambi fuori nell’ultima partita disputata in campionato. Per quanto riguarda l’ormai fu wonder boy della Nazionale italiana si tratta di uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Il portoghese patisce una leggera infiammazione all’adduttore destro: così gli esami strumentali che hanno certificato lo stop. Difficile, se non impossibile, che entrambi riescano a recuperare e sono i due terzi dell’attacco titolare. Ma non saranno i soli assenti. Un’altra pesante assenza per il Monza è quella di Giuseppe Bellusci (nativo peraltro di Trebisacce), che pur avendo trovato poco spazio in quest’annata resta un calciatore d’esperienza e categoria. Il rosso rimediato al via del Mare lo terrà fuori. Lavoro differenziato per il nuovo acquisto Scozzarella, alle prese col recupero dal suo infortunio rimediato con la casacca del Parma.

Boateng immusonito?

Da quello che si percepisce un altro degli uomini di fiducia di Adriano Galliani, Kevin-Prince Boateng, non sarebbe soddisfattissimo del momento. Il centrocampista, che Brocchi ha richiamato in panchina a 8′ dalla fine nella partita contro il Lecce, pare non abbia particolarmente gradito la scelta del tecnico e si sia piuttosto indispettito. Questo conta fino a un certo punto, ma sicuramente non aiuta la serenità di uno spogliatoio obbligato a vincere. A Monza, insomma, hanno i loro grattacapi da affrontare.