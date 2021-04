Empoli-Chievo, la data del recupero. Col Cosenza potrebbe essere già in Serie A

Empoli-Chievo si giocherà martedì 27 aprile alle ore 16. Una buona notizia per il Cosenza: i toscani, battendo i clivensi, si porterebbero a +9 sul terzo posto occupato dalla Salernitana. A questo punto basterebbe loro guadagnare soltanto una lunghezza sui campani nella giornata del 1° maggio per arrivare allo scontro coi Lupi già promossi in Serie A. Tutto questo, ovviamente, a scanso di clamorosi k.o. nel recupero. Il calcio non è una scienza esatta ed entrambe le squadre appaiono piuttosto decise a raggiungere i propri obiettivi. Certo è che molti cosentini sintonizzeranno il proprio televisore su DAZN per seguire la sfida che potrebbe proiettare gli uomini di Dionisi verso la risalita nel massimo campionato.

Empoli, sorride la differenza reti

C’è comunque da fare una precisazione. I 10 punti di vantaggio sul gradino più basso del podio, per La Mantia e soci, sono una questione meramente formale, basata sul semplice fatto che ancora non è stato disputato il match di ritorno coi granata. All’andata, però, finì in un rotondissimo 5-0. A questo va aggiunto che il secondo criterio, in caso di arrivo appaiate, è la differenza reti negli scontri diretti. Insomma, l’Empoli potrebbe (nei fatti, non nella forma) festeggiare anche a +9. Di certo, però, c’è che bisognerà attendere il 1° di maggio, quando i toscani affronteranno l’Ascoli al “Del Duca”. Con un occhio a Monza-Salernitana.