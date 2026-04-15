L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità

Un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti per il futuro dei nostri territori: il calo demografico e le strategie per rilanciare e rigenerare i piccoli comuni.

Il Comune di San Fili, insieme al Dipartimento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e all’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, presenta:

Sabato 18 aprile 2026

Ore 16:00

Teatro Comunale “F. Gambaro”, San Fili

L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità.

Un’occasione importante per condividere idee, esperienze e costruire insieme percorsi di rinascita.

Saluti istituzionali

Avv. Linda Cribari, Sindaca di San Fili

Interventi

Prof. Domenico Cersosimo, Presidente Associazione “Riabitare Italia”

Prof.ssa Maria Nardo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Dott. Giovanni Cuconato, Direttore Centro per l’Impiego di Cosenza

Ing. Giovanni Soda, Dirigente Comune di Corigliano-Rossano, esperto di politiche territoriali

Dott.ssa Donatella Deposito, Sindaca di Parenti

Avv. Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano

Ing. Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano

Modera

Prof. Vincenzo Fortunato, Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (DiSPeS)