L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità
Tutti gli articoli di ADV
PHOTO
Un momento di confronto e riflessione su uno dei temi più urgenti per il futuro dei nostri territori: il calo demografico e le strategie per rilanciare e rigenerare i piccoli comuni.
Il Comune di San Fili, insieme al Dipartimento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e all’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, presenta:
Sabato 18 aprile 2026
Ore 16:00
Teatro Comunale “F. Gambaro”, San Fili
L’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali, che porteranno contributi e visioni sul futuro delle comunità locali, tra criticità e opportunità.
Un’occasione importante per condividere idee, esperienze e costruire insieme percorsi di rinascita.
Saluti istituzionali
Avv. Linda Cribari, Sindaca di San Fili
Interventi
Prof. Domenico Cersosimo, Presidente Associazione “Riabitare Italia”
Prof.ssa Maria Nardo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Dott. Giovanni Cuconato, Direttore Centro per l’Impiego di Cosenza
Ing. Giovanni Soda, Dirigente Comune di Corigliano-Rossano, esperto di politiche territoriali
Dott.ssa Donatella Deposito, Sindaca di Parenti
Avv. Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano
Ing. Raffaele Pane, Sindaco di Scigliano
Modera
Prof. Vincenzo Fortunato, Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (DiSPeS)