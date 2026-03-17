Immobile, ferma, bloccata da una bottiglia di plastica e dai rami che le impediscono di muoversi. Una tartaruga morta è sbucata dall’acqua del fiume Crati all’improvviso: nelle acque sotto il ponte Mario Martire, poco prima di Piazza Valdesi, a Cosenza, è improvvisamente diventato visibile a occhio nudo il carapace dell’animale, sbucato dopo le ultime ore di pioggia.

L’esemplare, che a giudicare dal guscio sembrerebbe essere una Caretta Caretta, non dà segni di vita e non sembra riuscire a muoversi dal punto in cui è bloccato. Un’apparizione sicuramente curiosa per quanto riguarda la fauna del fiume ma allo stesso tempo triste, che restituisce ancora una volta la complessità del fenomeno del cambiamento climatico. Giorni difficili per tutta la provincia: appena poche ore fa una frana impressionante avvenuta a Crosia ha fatto il giro del web.