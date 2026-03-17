Emergenza maltempo sullo Ionio calabrese, dove il Comune di Crosia ha disposto l’evacuazione immediata e precauzionale delle abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua. La decisione è stata adottata con l’ordinanza sindacale n. 20 del 17 marzo 2026, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni intense e persistenti stanno infatti provocando un rapido innalzamento dei livelli idrometrici, con un rischio concreto di esondazioni e allagamenti.

La situazione è particolarmente critica anche lungo alcuni tratti della SS 106, attualmente invasi dall’acqua, con evidenti disagi alla circolazione e pericoli per gli automobilisti. Il Comune invita con urgenza i residenti nelle aree a rischio a lasciare immediatamente le proprie abitazioni e a raggiungere luoghi sicuri, seguendo esclusivamente le indicazioni delle autorità.

È stato inoltre disposto il divieto assoluto di permanenza negli immobili situati nelle zone interessate fino al termine dell’emergenza. Impressionante, inoltre, la frana di un costone ripresa da un utente e inserita su Tik tok con un video diventato virale.

È operativo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con Protezione Civile, Forze dell’Ordine e Polizia Locale impegnate sul territorio per garantire assistenza alla popolazione. Per segnalazioni e richieste di aiuto è stato attivato il numero di emergenza 0983 485016. L’amministrazione raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle disposizioni emanate, ricordando che la mancata osservanza dell’ordinanza comporta responsabilità secondo le normative vigenti. L’emergenza resta in evoluzione, mentre il maltempo continua a colpire duramente l’area ionica, mantenendo alta l’allerta su tutto il territorio di Crosia.