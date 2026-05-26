A Castrolibero, dopo la vittoria di Francesco Serra, arrivano le parole di Nicoletta Perrotti, candidata sindaca uscita sconfitta dalla competizione elettorale. Un messaggio dai toni netti, nel quale Perrotti riconosce l’esito del voto, formula gli auguri al nuovo sindaco e rivendica il percorso compiuto durante la campagna elettorale.

«È stata la campagna elettorale più brutta di sempre, almeno per me, iniziata male e finita peggio. Ma è finita», afferma Perrotti.

La candidata sottolinea poi il rispetto per il risultato delle urne: «Per cultura e formazione ho sempre rispettato l’esito dell’urna, anche quando impietosa, e lo farò anche stavolta. Castrolibero ha scelto, ed ha scelto Ciccio Serra come sindaco ed è a lui e alla sua squadra che va il mio augurio, ma soprattutto il mio più sentito in bocca al lupo».

Nel suo messaggio, però, Perrotti rivendica anche il lavoro svolto sul territorio durante la competizione amministrativa. «Resta però l’orgoglio per una campagna elettorale vissuta con dignità tra la gente, nelle piazze, nei quartieri, ascoltando problemi reali e portando avanti idee, proposte e una visione concreta per il futuro della nostra città».

Poi il ringraziamento ai sostenitori: «Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che mi hanno sostenuto in questi mesi: i candidati, i volontari, i simpatizzanti e soprattutto i tanti cittadini, 2.451, che ci hanno dato fiducia».

Perrotti chiude guardando alla comunità che si è riconosciuta nella sua proposta politica: «Il vostro sostegno non è stato vano e rappresenta una comunità viva che continuerà a far sentire la propria voce. Ne sono certa».