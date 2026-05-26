Il nuovo primo cittadino ha battuto Giovanni Tenuta e l’ex sindaco Eduardo Vivacqua ottenendo così il pass per accomodarsi sulla poltrona più ambita del municipio

Agostino Napoli è il nuovo sindaco di Marano Marchesato dopo le elezioni che hanno interessato il territorio alle porte di Cosenza. Ha ottenuto il 46,36% delle preferenze ottenendo così il pass per il Municipio. Ha battuto Giovanni Tenuta che era sostenuto dalla lista civica La Tua Marano. Nella sua squadra compariva anche l'astrofisica ed ex assessore regionale Sandra Savaglio. Ai nastri di partenza c’era pure l'ex sindaco Eduardo Vivacqua. Ecco tutte le preferenze ottenute dai candidati consiglieri: in neretto gli eletti.

Eletto sindaco: Agostino Napoli 46,36%

Lista ”Marano Adesso”

Daniela Buffone 113

Maura Capizzano 155

Ines Cinelli 15

Vincenzo Covello 29

Eugenio Guido 189

Ida Guido 117

Gilda Macrito 166

Antonio Magnocavallo 52

Antonio Provenzano 68

Antonio Ritacca 57

Alessandro Scornavacca 41

Candidato a sindaco: Giovanni Tenuta 42,76%

Lista “La Tua Marano”

Antonella Belmonte 207

Domenico Carbone 162

Sandro Cinelli 67

Manuel José De Rango 49

Carmine Greco detto Ivan 57

Cinzia Morrone 31

Giuliano Pellicori 58

Aldo Ruffolo 65

Elisa Ruffolo 75

Sandra Savaglio 19

Emilio Spizzirri 86

Giorgio Totera 35

Candidato a sindaco: Eduardo Vivacqua 10,89%

Lista “Uniti per Marano”