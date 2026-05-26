Il nuovo primo cittadino ha battuto Giovanni Tenuta e l’ex sindaco Eduardo Vivacqua ottenendo così il pass per accomodarsi sulla poltrona più ambita del municipio
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Agostino Napoli è il nuovo sindaco di Marano Marchesato dopo le elezioni che hanno interessato il territorio alle porte di Cosenza. Ha ottenuto il 46,36% delle preferenze ottenendo così il pass per il Municipio. Ha battuto Giovanni Tenuta che era sostenuto dalla lista civica La Tua Marano. Nella sua squadra compariva anche l'astrofisica ed ex assessore regionale Sandra Savaglio. Ai nastri di partenza c’era pure l'ex sindaco Eduardo Vivacqua. Ecco tutte le preferenze ottenute dai candidati consiglieri: in neretto gli eletti.
Eletto sindaco: Agostino Napoli 46,36%
Lista ”Marano Adesso”
- Daniela Buffone 113
- Maura Capizzano 155
- Ines Cinelli 15
- Vincenzo Covello 29
- Eugenio Guido 189
- Ida Guido 117
- Gilda Macrito 166
- Antonio Magnocavallo 52
- Antonio Provenzano 68
- Antonio Ritacca 57
- Alessandro Scornavacca 41
Candidato a sindaco: Giovanni Tenuta 42,76%
Lista “La Tua Marano”
- Antonella Belmonte 207
- Domenico Carbone 162
- Sandro Cinelli 67
- Manuel José De Rango 49
- Carmine Greco detto Ivan 57
- Cinzia Morrone 31
- Giuliano Pellicori 58
- Aldo Ruffolo 65
- Elisa Ruffolo 75
- Sandra Savaglio 19
- Emilio Spizzirri 86
- Giorgio Totera 35
Candidato a sindaco: Eduardo Vivacqua 10,89%
Lista “Uniti per Marano”
- Federica Bruno 10
- Alfonso Caira 16
- Saverio Caputo 0
- Armando Conforti 59
- Chiara Francesca De Rose 54
- Mariano Fiore 13
- Maurizio Mazziotti 0
- Vincenzo Mario Morrone 12
- Maria Muoio 0
- Pio Savaglio 0
- Annunziato Tenuta 30
- Giulia Scarlato 0