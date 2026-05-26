Il primo cittadino uscente è stato riconfermato col 60,44% dei voti ed ha superato lo sfidante Luciano Francesco Marranghello che si è fermato al 39,56%
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A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono stati il sindaco uscente Vincenzo Rimoli, reduce da due mandati consecutivi e oggi riconfermato, e Luciano Francesco Marranghello che rappresentò l’Ente fino al 2015. Di seguito le liste a sostegno dei due candidati a sindaco.
Candidato sindaco: Vincenzo Rimoli 1274 (60,44%)
Lista “San Lorenzo Libera”
- Agostino Viceconte 119
- Angelo Filice 125
- Antonio Bosco 41
- Biagio Viceconte 81
- Cinzia Cipolla 159
- Claudia Fusaro 58
- Domenico De Marco 124
- Francesco Cipolla 53
- Martina Mosca 82
- Nicola Piragine 108
- Pasquale Motta 85
- Simona Verta 128
Candidato sindaco: Luciano Francesco Marranghello 834 (39,56%)
Lista “Dalle radici al futuro per il cambiamento”
- Grazia Adimari 37
- Anastasia Bianco 56
- Giuseppe Bosco 47
- Emilio Corrado 38
- Alessandro Faillace 67
- Sergio Iantorno 114
- Elena Magnavita 76
- Tonino Mosca 139
- Iolanda Sannuti 70
- Francesco Bellusci 51
- Giacomo Curti 45
- Sara Mauro 26