 A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono stati il sindaco uscente Vincenzo Rimoli, reduce da due mandati consecutivi e oggi riconfermato, e Luciano Francesco Marranghello che rappresentò l’Ente fino al 2015. Di seguito le liste a sostegno dei due candidati a sindaco.

Candidato sindaco: Vincenzo Rimoli 1274 (60,44%)

Lista “San Lorenzo Libera”

  • Agostino Viceconte 119
  • Angelo Filice 125
  • Antonio Bosco 41
  • Biagio Viceconte 81
  • Cinzia Cipolla 159
  • Claudia Fusaro 58
  • Domenico De Marco 124
  • Francesco Cipolla 53
  • Martina Mosca 82
  • Nicola Piragine 108
  • Pasquale Motta 85
  • Simona Verta 128

Candidato sindaco: Luciano Francesco Marranghello 834 (39,56%)

Lista “Dalle radici al futuro per il cambiamento”

  • Grazia Adimari 37
  • Anastasia Bianco 56
  • Giuseppe Bosco 47
  • Emilio Corrado 38
  • Alessandro Faillace 67
  • Sergio Iantorno 114
  • Elena Magnavita 76
  • Tonino Mosca 139
  • Iolanda Sannuti 70
  • Francesco Bellusci 51
  • Giacomo Curti 45
  • Sara Mauro 26