Da gennaio 2027 interventi nei laghi Fonnente e Due Uomini per rimuovere pesci rossi e carpe introdotti dall’uomo, che minacciano la sopravvivenza degli anfibi

Un finanziamento internazionale di 50mila euro per proteggere il tritone alpestre calabro, sottospecie endemica presente in un’area circoscritta della Catena Costiera. L’Università della Calabria avvierà nel gennaio 2027 un progetto di conservazione nei laghi Fonnente e Due Uomini, a Fagnano Castello, dove la presenza di pesci introdotti dall’uomo sta compromettendo l’habitat degli anfibi.

Il progetto è coordinato da Rocco Tiberti, docente del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, e ha ottenuto il sostegno economico nell’ambito di un’iniziativa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, IUCN. Entrambi i laghi interessati ricadono nella Zona speciale di conservazione “Laghi di Fagnano”, appartenente alla rete europea Natura 2000.

Questi bacini, naturalmente privi di pesci, ospitano la quasi totalità delle popolazioni di tritone alpestre calabro. L’introduzione di pesci rossi e carpe ha però alterato le condizioni ambientali: la predazione di uova e larve e le modificazioni degli habitat hanno contribuito al declino dei tritoni e di altri anfibi.

Gli interventi nei due laghi

Le risorse consentiranno di intensificare e completare la rimozione dei pesci già avviata al Lago Fonnente, estendendo le operazioni anche al Lago Due Uomini. L’obiettivo è eliminare le popolazioni ittiche introdotte e ripristinare condizioni favorevoli al recupero degli anfibi.

Al Fonnente, in circa un anno di attività, è stata registrata una riduzione superiore al 95% delle catture di pesci. Il nuovo finanziamento permetterà di proseguire il lavoro, accompagnandolo con verifiche scientifiche sull’efficacia degli interventi e sull’andamento delle popolazioni di tritoni.

Le operazioni prevedono tecniche di cattura meccanica selettiva, attraverso trappole, reti ed elettropesca. Il monitoraggio servirà a valutare sia i risultati della rimozione sia la risposta degli anfibi al ripristino dell’habitat.

Studenti e comunità coinvolti nella tutela

Il programma comprende anche attività formative e divulgative. Gli studenti universitari potranno partecipare attraverso tirocini, tesi e lavoro sul campo, mentre incontri con le scuole e iniziative rivolte alle comunità locali accompagneranno gli interventi nei laghi.

I risultati saranno condivisi con la comunità scientifica e con gli enti responsabili della tutela della biodiversità, mettendo a disposizione i dati raccolti sul recupero di uno degli habitat più delicati della Catena Costiera cosentina.