Un piano da 332.121,84 euro per le persone senza dimora e in condizioni di povertà estrema, con accoglienza notturna, alloggi temporanei e accompagnamento sociale. Il settore Welfare del Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 1, ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare un ente del Terzo settore, singolo o in forma associata, con cui avviare la co-progettazione degli interventi.

L’avviso riguarda il Piano di Attuazione Locale – Quota Povertà Estrema 2020–2026, approvato dalla Conferenza dei sindaci dell’Ambito. La scadenza per presentare la documentazione è fissata al 15 dicembre 2026. Si tratta della selezione del soggetto con cui progettare i servizi, non di una domanda di accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

Il programma punta a collegare servizi pubblici e privati, assicurando continuità nell’assistenza alle persone in condizioni di grave marginalità adulta. Tra gli obiettivi figurano il rafforzamento dei servizi di primo accesso e il proseguimento delle attività già sperimentate attraverso gli interventi finanziati dal PNRR.

È prevista l’attivazione dell’accoglienza notturna per chi vive in strada o non dispone di una sistemazione abitativa. Il Centro Servizi per la grave marginalità adulta, denominato anche Stazione di Posta, offrirà invece un presidio sociale e sanitario, facilitando l’accesso alla rete di assistenza. Tra le attività indicate figurano ristorazione, distribuzione di beni essenziali, igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria.

Un’altra componente del piano è l’Housing temporaneo, che prevede la disponibilità di un alloggio per un periodo massimo di 24 mesi, accompagnata da un percorso verso l’autonomia. Le sistemazioni saranno destinate a singole persone, piccoli gruppi o nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono accedere immediatamente all’edilizia residenziale pubblica e necessitano di un sostegno continuativo.

Completano gli interventi l’équipe e l’accompagnamento sociale, la residenza virtuale e i servizi di posta. Le risorse complessive del piano si riferiscono alle annualità comprese tra il 2020 e il 2026.

I destinatari sono persone che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, utilizzano dormitori oppure sono ospiti di strutture per persone senza dimora. Sono inclusi anche coloro che stanno per lasciare strutture di protezione, cura o detenzione e non hanno una soluzione abitativa.

Gli enti interessati dovranno inviare la documentazione a protocollo@pec.comune.cosenza.it, indicando nell’oggetto: «Manifestazione di interesse – Coprogettazione interventi PAL QPE 2020-2026- ATS n.1».

Requisiti, condizioni di partecipazione e contenuti della proposta progettuale sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Cosenza. Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Sociale.