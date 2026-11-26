Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei Consigli provinciali incassa il sostegno di Rosaria Succurro, consigliera regionale di Forza Italia e presidente della V Commissione consiliare. L’esponente azzurra interviene dopo il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, che dovrà ora affrontare il percorso parlamentare.

«Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei Consigli provinciali è una scelta politica di grande valore democratico, che restituisce centralità alle autonomie locali e supera i limiti della legge Delrio, i cui effetti hanno tanto indebolito il sistema delle Province», afferma Succurro.

La consigliera sottolinea la coincidenza tra la decisione del governo e l’apertura dell’assemblea nazionale dell’Anci a Verona. Un passaggio che, nella sua lettura, risponde alle richieste avanzate da tempo dagli amministratori locali.

«Da anni gli amministratori locali chiedono una riforma che renda alle Province la giusta legittimazione democratica, risorse adeguate e capacità di intervento, soprattutto in materia di viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale», osserva.

Un riconoscimento particolare è rivolto alla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, della quale Succurro richiama il ruolo nel percorso della riforma e il rapporto istituzionale durante i propri mandati alla guida della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria.

«La sua esperienza quale presidente della Provincia di Catanzaro e la sua profonda conoscenza delle autonomie locali hanno dato un contributo prezioso alla definizione del nuovo provvedimento», sostiene la consigliera.

Per Succurro, l’impegno della sottosegretaria rappresenta anche un contributo della Calabria alla revisione dell’ordinamento degli enti locali: «È motivo di orgoglio per la Calabria aver concorso, attraverso il suo qualificato impegno istituzionale, a una riforma così importante per l’intero Paese».