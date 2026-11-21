Prenderà il via il prossimo 27 novembre l’iniziativa Sila in Armonia: percorsi tra orienteering e arteterapia, una tre giorni ospitata nei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una esperienza inedita, genuina ed autentica, del vasto altopiano calabrese.

Un viaggio unico, articolato in numerose attività coordinate da Nemesi Aces, di carattere educativo, ricreativo e sportivo per i giovani e le loro famiglie, da svolgersi nel cuore della Sila.

Patrimonio straordinario

«La Sila possiede un patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico ed enogastronomico di straordinario valore – spiegano gli organizzatori – Il progetto “Sila in Armonia: Percorsi tra Orienteering e Arteterapia”, articolato tra il 27 novembre ed il 29 novembre prossimi, punta a trasformarne le potenzialità in opportunità concrete di crescita e occupazione, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici. Finanziato dalla Regione Calabria a valere sull’avviso Agorà Calabria, vede come partner protagonisti la Asd La Sila Orienteering, l’Associazione Camminasila, il Consorzio Produttori Patate Altipiano Silano e Agri Business Consulting srl.

Le attività verteranno, in particolare, sulla pratica sportiva dell’orienteering; sulla scoperta del Consorzio della Patata quale modello chiave per trasformare una coltura tradizionale in un asset strategico di crescita economica e agroalimentare; sullo svolgimento di laboratori di arteterapia emozionale nel Parco della Sila; sulla promozione di itinerari esperienziali finalizzati alla individuazione della biodiversità del contesto naturale».

Scultura e modellazione 3D

«E ancora – sottolineano gli organizzatori – sono in programma laboratori di scultura digitale e modellazione 3D per avvicinare i partecipanti alle discipline STEM, e quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, unendo così l'espressione artistica alle competenze tecniche. Inoltre si svolgeranno laboratori di eco-arteterapia o Land Art, che utilizzano elementi naturali quali sassi, foglie, rami, pigmenti vegetali, argilla, come strumenti per favorire il benessere psicofisico, la consapevolezza ambientale e la libera espressione. Gli output di progetto saranno poi fruibili tramite una galleria virtuale, così da permettere al progetto di divenire una buona prassi in termini di interattività ed inclusività». La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotarsi è possibile contattare Nemesi Aces al numero 0984/77802 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@nemesiaces.it